Україна попросила ЄС і НАТО допомогти з енергетичним обладнанням

На доручення президента України МЗС веде активну роботу з міжнародними партнерами задля постачання в Україну енергетичного обладнання, яке допоможе подолати наслідки терористичних ударів рф по системах життєзабезпечення.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна надіслала запити на відповідну допомогу через систему кризового реагування НАТО (EADRCC) та механізм цивільного захисту ЄС (EARCC).

Українські дипломати також звернулися до кількох десятків міжнародних та неурядових організацій і приватних компаній із запитом на постачання генераторів, їхніх комплектуючих та запчастин, а також обладнання для ГТС.

"Президент Зеленський поставив дипломатам доручення максимально мобілізувати міжнародних партнерів задля подолання наслідків російського ракетного тероризму для нашої енергосистеми. Міністерство закордонних справ отримало список потреб від МВС, міненерго та інших органів влади та звернулося до партнерів. Ми вже отримали перші позитивні відповіді про готовність надати необхідне обладнання у найкоротші терміни", – зазначив Кулеба.

Завдяки оперативній роботі дипломатів вже вдалося домовитися про перші поставки з Італії, Франції, Литви, Фінляндії, Німеччини та Польщі.

Перші з близько 600 одиниць обладнання надійдуть в Україну вже наступного тижня.

Стабільні поставки допоможуть забезпечити безперебійне функціонування українських домогосподарств, лікарень та шкіл в разі ураження критичної енергетичної інфраструктури або аварійних відключень електропостачання, додали у міністерстві.

"Цілеспрямовані удари росії по критичній енергетичній інфраструктурі є воєнними злочинами, за які ми обов’язково притягнемо рф до відповідальності. російський ракетний терор не зламає ані Україну, ані наших партнерів. Наша солідарність стане лише сильнішою. Вже за перші дні роботи маємо підтвердження щодо постачання обладнання від партнерів", – підсумував міністр.

Раніше повідомлялося, що в трьох областях України обмежують споживання електроенергії.