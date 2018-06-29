Україна посідає 152 місце за рівнем безпеки серед 163 країн світу
Згідно зі звітом Institute for Economics and Peace, найбезпечнішими країнами для життя стали Ісландія, Нова Зеландія та Австрія.
Фото: visionofhumanity.org
Фото: visionofhumanity.org
Росія посіла 154 сходинку.
Найнебезпечнішої країною залишається Сирія.
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Загалом у рейтингу оцінювались 163 країни світу. Для цього були проаналізовані три складові: рівень соціальної безпеки, масштаби внутрішніх і міжнародних конфліктів. Враховувалися також ступінь мілітаризації суспільства, рівень кримінальності, кількість терактів, імпорт та експорт зброї, корумпованість тощо.
Нагадаємо, Індія посіла перше місце в рейтингу найнебезпечніших для жінок країн.
Україна увійшла до п’ятірки лідерів країн світу за поширенням мультирезистентного (стійкого до ліків) туберкульозу.
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