Україна посідає 152 місце за рівнем безпеки серед 163 країн світу

У рейтингу рівня безпечності організації Institute for Economics and Peace цього року Україна посіла 152 місце.

Згідно зі звітом Institute for Economics and Peace, найбезпечнішими країнами для життя стали Ісландія, Нова Зеландія та Австрія.



Фото: visionofhumanity.org



Фото: visionofhumanity.org

Росія посіла 154 сходинку.

Найнебезпечнішої країною залишається Сирія.

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Загалом у рейтингу оцінювались 163 країни світу. Для цього були проаналізовані три складові: рівень соціальної безпеки, масштаби внутрішніх і міжнародних конфліктів. Враховувалися також ступінь мілітаризації суспільства, рівень кримінальності, кількість терактів, імпорт та експорт зброї, корумпованість тощо.

Нагадаємо, Індія посіла перше місце в рейтингу найнебезпечніших для жінок країн.

Україна увійшла до п’ятірки лідерів країн світу за поширенням мультирезистентного (стійкого до ліків) туберкульозу.