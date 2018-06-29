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Україна посідає 152 місце за рівнем безпеки серед 163 країн світу

Найнебезпечнішої країною залишається Сирія
У рейтингу рівня безпечності організації Institute for Economics and Peace цього року Україна посіла 152 місце.
Україна посідає 152 місце за рівнем безпеки серед 163 країн світу Фото: visionofhumanity.org

Згідно зі звітом Institute for Economics and Peace, найбезпечнішими країнами для життя стали Ісландія, Нова Зеландія та Австрія.


Фото: visionofhumanity.org


Фото: visionofhumanity.org

Росія посіла 154 сходинку.

Найнебезпечнішої країною залишається Сирія.

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Загалом у рейтингу оцінювались 163 країни світу. Для цього були проаналізовані три складові: рівень соціальної безпеки, масштаби внутрішніх і міжнародних конфліктів. Враховувалися також ступінь мілітаризації суспільства, рівень кримінальності, кількість терактів, імпорт та експорт зброї, корумпованість тощо.

Нагадаємо, Індія посіла перше місце в рейтингу найнебезпечніших для жінок країн.

Україна увійшла до п’ятірки лідерів країн світу за поширенням мультирезистентного (стійкого до ліків) туберкульозу.

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29 06 2018 21:59
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