Україна посіла 17 місце у рейтингу країн з високим рівнем тероризму
Фахівці віднесли Україну до переліку країн з високим рівнем терористичної активності, поставивши оцінку 6,56 за 10-бальною шкалою.
Фото: Скріншот з доповіді The Global Terrorism Index 2017
Україна опинилася на 17 місці в рейтингу країн за рівнем тероризму The Global Terrorism Index 2017.
Фахівці віднесли Україну до переліку країн з високим рівнем терористичної активності, поставивши оцінку 6,56 за 10-бальною шкалою.
У двадцятці країн за рівнем впливу тероризму Україна опинилася разом з Сомалі, Індією, Туреччиною, Лівією, Єгиптом і Суданом. Рейтинг цього року очолив Ірак.
Сполучені Штати Америки займають 32-е місце (5,43 бала), а слідом за ними розташувалася Росія — 5,33 бала.
Зазначимо, що у рейтингу від 2016 року Україна займала 11 місце з оцінкою 7 балів.
Нагадаємо, Україна увійшла до трійки найнещаснiших країн світу разом з Гаїті і Південним Суданом. Дослідники вважають, що триваючий на сході України конфлікт зашкодив і без того слабкому економічному зростанню в країні.
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