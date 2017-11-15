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Україна посіла 17 місце у рейтингу країн з високим рівнем тероризму

Фахівці віднесли Україну до переліку країн з високим рівнем терористичної активності
Україна опинилася на 17 місці в рейтингу країн за рівнем тероризму The Global Terrorism Index 2017.
Україна посіла 17 місце у рейтингу країн з високим рівнем тероризму Фото: soldierweapons.ru

Фахівці віднесли Україну до переліку країн з високим рівнем терористичної активності, поставивши оцінку 6,56 за 10-бальною шкалою.

Фото: Скріншот з доповіді The Global Terrorism Index 2017

Україна опинилася на 17 місці в рейтингу країн за рівнем тероризму The Global Terrorism Index 2017.

Фахівці віднесли Україну до переліку країн з високим рівнем терористичної активності, поставивши оцінку 6,56 за 10-бальною шкалою.

У двадцятці країн за рівнем впливу тероризму Україна опинилася разом з Сомалі, Індією, Туреччиною, Лівією, Єгиптом і Суданом. Рейтинг цього року очолив Ірак.

Сполучені Штати Америки займають 32-е місце (5,43 бала), а слідом за ними розташувалася Росія — 5,33 бала.

Зазначимо, що у рейтингу від 2016 року Україна займала 11 місце з оцінкою 7 балів.

Нагадаємо, Україна увійшла до трійки найнещаснiших країн світу разом з Гаїті і Південним Суданом. Дослідники вважають, що триваючий на сході України конфлікт зашкодив і без того слабкому економічному зростанню в країні.

 

 

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15 11 2017 11:53
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