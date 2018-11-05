ООН: Україна посіла друге місце за рівнем захворюваності на туберкульоз

Такий рейтинг опублікувала ООН у Twitter

Україна ввійшла у п’ятірку лідерів країн світу по поширенню мультирезистентного (стійкого до ліків) туберкульозу.

"Щорічно близько 30 тисяч українців заражаються туберкульозом", – йдеться у повідомленні ООН.

Украина входит в пятерку стран мира с самым высоким уровнем мультирезистентного (устойчивого к лекарствам) туберкулеза. Ежегодно около 30 тысяч украинцев заражаются туберкулезом. 11 человек, по официальной статистике, ежедневно умирают от туберкулеза. pic.twitter.com/qUbMTPn4TM — ООН (@UnitedNationsRU) 11 травня 2018 р.

Щодня 11 осіб вмирають від туберкульозу, зазначили в ООН. Згідно з офіційною статистикою, перше місце посідає Росія, друге – Україна, після неї Узбекистан, Казахстан і Румунія.

Нагадаємо, що Україна увійшла у п'ятірку лідерів за кількістю смертей через забруднення повітря.