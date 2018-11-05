Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

ООН: Україна посіла друге місце за рівнем захворюваності на туберкульоз

Такий рейтинг опублікувала ООН у Twitter
Україна ввійшла у п’ятірку лідерів країн світу по поширенню мультирезистентного (стійкого до ліків) туберкульозу.
ООН: Україна посіла друге місце за рівнем захворюваності на туберкульоз Фото: з відкритих джерел

"Щорічно близько 30 тисяч українців заражаються туберкульозом", – йдеться у повідомленні ООН.

 

Щодня 11 осіб вмирають від туберкульозу, зазначили в ООН. Згідно з офіційною статистикою, перше місце посідає Росія, друге – Україна, після неї Узбекистан, Казахстан і Румунія.

Нагадаємо, що Україна увійшла у п'ятірку лідерів за кількістю смертей через забруднення повітря.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 05 2018 13:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Секс-бізнес в Україні: чи потрібна декриміналізація?

Секс-бізнес в Україні: чи потрібна декриміналізація?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.