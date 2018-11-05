ЗДОРОВ'Я НОВИНИУкраїна ввійшла у п’ятірку лідерів країн світу по поширенню мультирезистентного (стійкого до ліків) туберкульозу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООН: Україна посіла друге місце за рівнем захворюваності на туберкульоз
Такий рейтинг опублікувала ООН у Twitter
Фото: з відкритих джерел
"Щорічно близько 30 тисяч українців заражаються туберкульозом", – йдеться у повідомленні ООН.
Украина входит в пятерку стран мира с самым высоким уровнем мультирезистентного (устойчивого к лекарствам) туберкулеза. Ежегодно около 30 тысяч украинцев заражаются туберкулезом. 11 человек, по официальной статистике, ежедневно умирают от туберкулеза. pic.twitter.com/qUbMTPn4TM— ООН (@UnitedNationsRU) 11 травня 2018 р.
Щодня 11 осіб вмирають від туберкульозу, зазначили в ООН. Згідно з офіційною статистикою, перше місце посідає Росія, друге – Україна, після неї Узбекистан, Казахстан і Румунія.
Нагадаємо, що Україна увійшла у п'ятірку лідерів за кількістю смертей через забруднення повітря.
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