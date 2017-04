Україна посіла перше місце у рейтингу корупції Ernst & Young, - ТАБЛИЦЯ

Більше половини (51%) менеджерів компаній вважають, що корупція широко розповсюджена в бізнес-середовищі їхньої країни, свідчать дані міжнародного дослідження Ernst & Young, присвяченого ризикам шахрайства в Європі, на Близькому Сході, в Індії та Африці (EMEIA).

Серед 41 країни перше місце посідає Україна – 88% респондентів відповіли ствердно. Данія, Норвегія і Фінляндія мають найнижчі прояви корупції в бізнесі, повідомляє ZN.ua із посиланням на Ernst & Young.

Дослідження показує, що 77% членів ради директорів або старших менеджерів стверджують, що вони могли б виправдати неетичну поведінку, щоб допомогти бізнесу вижити, причому кожен третій з них готовий запропонувати грошову винагороду в обмін на укладення або продовження контракту. 77% глобальних респондентів згодні з тим, що судове переслідування окремих осіб допоможе запобігти шахрайству, хабарництву та корупції серед керівників.

Хабарництво/корупція широко поширені в країні. Таблиця показує відсоток респондентів, які відповіли стверджувально





Таблиця: dt.ua

Середня кількість респондентів: 2017 51% 2017 L4L, 2015 51% (L4L = Like for Like – країни, які брали участь в дослідженні як в 2015 році, так і в 2017). Джерело: EY EMEIA Fraud Survey 2017.

Компанія Ipsos MORI, що займається міжнародними ринковими дослідженнями, у період з листопада 2016 року по січень 2017 року, на замовлення компанії EY провела 4100 інтерв'ю в 41 країні регіону EMEIA. Інтерв'ю проводилися на рідних мовах респондентів в режимі онлайн або при особистих зустрічах. Серед респондентів – члени рад директорів, керівники середньої і вищої ланки, а також інші співробітники, що представляють компанії різних розмірів і з різних галузей. Дослідження проводилося і в Україні, де було опитано 100 співробітників компаній.

За даними опитування Центру Разумкова і фонду "Демократичні ініціативи", проведеного в травні 2016 року, 67% українців вважають головною причиною поточної соціально-економічної кризи українці корумпованість представників влади. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у червні 2016 року, більшість українців (53%) знають про високий рівень корупції у країні із засобів масової інформації. При цьому, 10% заявили, що останній рік особисто давали хабарі, а 22% повідомили, хабарі давали їхні родичі та знайомі.

Нагадаємо, що цього року уряд Сполучених Штатів Америки вирішив надати Україні $54 млн на реформи і боротьбу з корупцією.