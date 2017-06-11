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Україна посіла третє місце у рейтингу найнещасніших країн світу

41% населення України перебуває у важкій ситуації
Україна увійшла до трійки найнещаснiших країн світу разом з Гаїті і Південним Суданом.
Україна посіла третє місце у рейтингу найнещасніших країн світу Фото: tymoshenko.ua

У дослідженні зазначається, що Україна — єдина європейська держава, що опинилася в антирейтингу щастя, йдеться на сайті американського центру вивчення громадської думки Інституту Геллапа, інформує Нyser.

За даними Інституту Геллапа 41% населення України перебуває у важкій ситуації і може вважатися нещасними.

В цьому відношенні Україну випередили лише Південний Судан (47%) і Гаїті (43%). Водночас, процвітаючими можна назвати лише 9% населення, в проміжному положенні — 50%.

"Процвітаючими", за класифікацією інституту Геллапа, є ті люди, що оцінюють своє життя на даний момент і протягом найближчих п’яти років в 7 (і вище) або 8 (і вище) балів за шкалою від 0 до 10, де 0 – найгірше можливае життя, а 10 – найкраще.

Люди вважаються "нещасними", якщо оцінюють своє життя зараз і в майбутньому на 4 бали або нижче. Дослідники вважають, що триваючий на сході України конфлікт зашкодив і без того слабкому економічному зростанню в країні.

Рейтинг найщасливіших країн, за даними Інституту Геллапа, очолили Норвегія, Данія та Ісландія.

Раніше  повідомляли про підвищення України лише на 4 позиції у рейтингу Doing Business 2018 є дуже слабким у порівнянні з анонсованим урядом покращенням стану економіки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що економіка Україна може стати однією з найуспішніших на континенті.
 

 
 
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06 11 2017 08:28
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