Україна посіла третє місце у рейтингу найнещасніших країн світу

Україна увійшла до трійки найнещаснiших країн світу разом з Гаїті і Південним Суданом.

У дослідженні зазначається, що Україна — єдина європейська держава, що опинилася в антирейтингу щастя, йдеться на сайті американського центру вивчення громадської думки Інституту Геллапа, інформує Нyser.

За даними Інституту Геллапа 41% населення України перебуває у важкій ситуації і може вважатися нещасними.

В цьому відношенні Україну випередили лише Південний Судан (47%) і Гаїті (43%). Водночас, процвітаючими можна назвати лише 9% населення, в проміжному положенні — 50%.

"Процвітаючими", за класифікацією інституту Геллапа, є ті люди, що оцінюють своє життя на даний момент і протягом найближчих п’яти років в 7 (і вище) або 8 (і вище) балів за шкалою від 0 до 10, де 0 – найгірше можливае життя, а 10 – найкраще.

Люди вважаються "нещасними", якщо оцінюють своє життя зараз і в майбутньому на 4 бали або нижче. Дослідники вважають, що триваючий на сході України конфлікт зашкодив і без того слабкому економічному зростанню в країні.

Рейтинг найщасливіших країн, за даними Інституту Геллапа, очолили Норвегія, Данія та Ісландія.

Раніше повідомляли про підвищення України лише на 4 позиції у рейтингу Doing Business 2018 є дуже слабким у порівнянні з анонсованим урядом покращенням стану економіки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що економіка Україна може стати однією з найуспішніших на континенті.

