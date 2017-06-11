Україна посіла третє місце у рейтингу найнещасніших країн світу
У дослідженні зазначається, що Україна — єдина європейська держава, що опинилася в антирейтингу щастя, йдеться на сайті американського центру вивчення громадської думки Інституту Геллапа, інформує Нyser.
За даними Інституту Геллапа 41% населення України перебуває у важкій ситуації і може вважатися нещасними.
В цьому відношенні Україну випередили лише Південний Судан (47%) і Гаїті (43%). Водночас, процвітаючими можна назвати лише 9% населення, в проміжному положенні — 50%.
"Процвітаючими", за класифікацією інституту Геллапа, є ті люди, що оцінюють своє життя на даний момент і протягом найближчих п’яти років в 7 (і вище) або 8 (і вище) балів за шкалою від 0 до 10, де 0 – найгірше можливае життя, а 10 – найкраще.
Люди вважаються "нещасними", якщо оцінюють своє життя зараз і в майбутньому на 4 бали або нижче. Дослідники вважають, що триваючий на сході України конфлікт зашкодив і без того слабкому економічному зростанню в країні.
Рейтинг найщасливіших країн, за даними Інституту Геллапа, очолили Норвегія, Данія та Ісландія.
Раніше повідомляли про підвищення України лише на 4 позиції у рейтингу Doing Business 2018 є дуже слабким у порівнянні з анонсованим урядом покращенням стану економіки.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що економіка Україна може стати однією з найуспішніших на континенті.
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