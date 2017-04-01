Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна встановила рекорд з експорту зерна

Вперше за роки незалежності – було експортовано понад 39 млн тонн зерна
У 2015/2016 маркетинговому році Україна поставила рекорд в експорті зернових культур на зовнішні ринки.
Україна встановила рекорд з експорту зерна Фото: donbass.ua

Відтак, вперше за роки незалежності – було експортовано понад 39 млн тонн зерна, що на 13% вище за попередній сезон, - повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Минулий рік багато в чому встановив підняв нам планку. Так, наприклад ми зібрали рекордний урожай, рекордну кількість зерна відправили на експорт. Це нові виклики і нові горизонти. Головне – нам є куди рости!", - зазначив з цього приводу Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий.

За прогнозами спеціалістів, завдяки інтенсивній роботі галузі у 2016/2017 маркетинговому році, експорт зерна може скласти 41,6 млн тонн.

Загалом, як повідомляє Держстат, за підсумками 9 місяців 2016 року українськими експортерами було поставлено на зовнішні ринки аграрної продукції на суму $10,4 млрд, що склало 40,2% від всього експорту держави.

Нагадаємо, Україна в 2015-2016 маркетинговому році стала світовим лідером з експорту борошна з обсягом поставок 344 тис. тонн.

Зазначимо, що експорт виробленої в Україні продукції до країн Європейського союзу зріс на 5,2% у період з вересня минулого року до серпня 2016-го.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 01 2017 14:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зураб Аласанія: Українського глядача годують шоколадками, а кашу їсти теж потрібно

Зураб Аласанія: Українського глядача годують шоколадками, а кашу їсти теж потрібно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.