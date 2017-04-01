Україна встановила рекорд з експорту зерна

У 2015/2016 маркетинговому році Україна поставила рекорд в експорті зернових культур на зовнішні ринки.

Відтак, вперше за роки незалежності – було експортовано понад 39 млн тонн зерна, що на 13% вище за попередній сезон, - повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Минулий рік багато в чому встановив підняв нам планку. Так, наприклад ми зібрали рекордний урожай, рекордну кількість зерна відправили на експорт. Це нові виклики і нові горизонти. Головне – нам є куди рости!", - зазначив з цього приводу Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий.

За прогнозами спеціалістів, завдяки інтенсивній роботі галузі у 2016/2017 маркетинговому році, експорт зерна може скласти 41,6 млн тонн.

Загалом, як повідомляє Держстат, за підсумками 9 місяців 2016 року українськими експортерами було поставлено на зовнішні ринки аграрної продукції на суму $10,4 млрд, що склало 40,2% від всього експорту держави.

Нагадаємо, Україна в 2015-2016 маркетинговому році стала світовим лідером з експорту борошна з обсягом поставок 344 тис. тонн.

Зазначимо, що експорт виробленої в Україні продукції до країн Європейського союзу зріс на 5,2% у період з вересня минулого року до серпня 2016-го.