Україна посилила контроль на кордоні

Прикордонники напередодні Нового року та Різдва посилили заходи з охорони державного кордону.

"Під час заходів контролю на новорічні та різдвяні дні особлива увага приділятиметься громадянам, які є вихідцями з країн міграційного ризику. Здійснюватиметься поглиблена перевірка паспортних документів та протидія спробам переміщення через державний кордон зброї, вибухових і радіоактивних речовин та засобів терору", - повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

За словами прикордонників, особлива увага у період свят приділятиметься контрольним пунктам в’їзду-виїзду, що розташовані на лінії зіткнення в районі проведення ООС.

"Варто зауважити, що на новорічні та різдвяні свята всі КПВВ на адмінмежі з ТОТ АР Крим та лінії зіткнення в районі проведення ООС працюватимуть в штатному режимі. Обмеження може бути застосоване лише у разі загострення ситуації та загрози життю людей", - додали у відомстві.

Також, на період новорічних свят підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим роботи. Рятувальники будуть проводити посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей.