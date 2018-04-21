CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїна посилить тиск на Росію для звільнення політв'язня Володимира Балуха, якого тримають в окупованому Криму в СІЗО Сімферополя.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна посилить тиск на Росію для звільнення кримського активіста Балуха
У міністерстві стурбовані станом здоров'я політв'язня
Фото: facebook.com/crimeahrg
Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца у Twitter.
"Стурбовані станом здоров'я політв'язня Володимира Балуха. Разом з партнерами будемо посилювати тиск на РФ щодо його звільнення", - зазначила Беца.
Як відомо, український політв'язень Володимир Балух, утримуваний у анексованому Криму, оголосив безстрокове голодування.
Нагадаємо, підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму 16 січня засудив кримського активіста Володимира Балуха до трьох років і семи місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тис. грн).
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 04 2018 13:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві мільярдеру, - ФОТОСказати, що Villa Glory - розкішний маєток, було би надто скромно
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?