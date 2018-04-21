Україна посилить тиск на Росію для звільнення кримського активіста Балуха У міністерстві стурбовані станом здоров'я політв'язня

Україна посилить тиск на Росію для звільнення політв'язня Володимира Балуха, якого тримають в окупованому Криму в СІЗО Сімферополя.

Фото: facebook.com/crimeahrg

Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца у Twitter. "Стурбовані станом здоров'я політв'язня Володимира Балуха. Разом з партнерами будемо посилювати тиск на РФ щодо його звільнення", - зазначила Беца. Як відомо, український політв'язень Володимир Балух, утримуваний у анексованому Криму, оголосив безстрокове голодування. Нагадаємо, підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму 16 січня засудив кримського активіста Володимира Балуха до трьох років і семи місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тис. грн).

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