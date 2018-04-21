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Україна посилить тиск на Росію для звільнення кримського активіста Балуха

У міністерстві стурбовані станом здоров'я політв'язня
Україна посилить тиск на Росію для звільнення політв'язня Володимира Балуха, якого тримають в окупованому Криму в СІЗО Сімферополя.
Україна посилить тиск на Росію для звільнення кримського активіста Балуха Фото: facebook.com/crimeahrg

Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца у Twitter.

"Стурбовані станом здоров'я політв'язня Володимира Балуха. Разом з партнерами будемо посилювати тиск на РФ щодо його звільнення", - зазначила Беца.

Як відомо, український політв'язень Володимир Балух, утримуваний у анексованому Криму, оголосив безстрокове голодування.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму 16 січня засудив кримського активіста Володимира Балуха до трьох років і семи місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тис. грн).
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21 04 2018 13:35
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