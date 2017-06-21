Україна посилить військову присутність у Бессарабії, - Міноборони
У п'ятницю міністр оборони Полторак відвідає Одесу
Міністр оборони Степан Полторак завтра прийме рішення про посилення присутності Збройних Сил України в Бессарабії.
Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua
"Ми плануємо посилити наше угруповання в Бессарабії, тому що там ситуація, що вимагає присутності наших... Напрямок такий є, і необхідна присутність ЗСУ", - заявив журналістам перед початком засідання уряду, повідомляє УНН.
Він також зазначив, що завтра з робочою поїздкою перебуватиме в Одесі.
"Я планую завтра ознайомитися і прийняти відповідне рішення", - додав міністр оборони.