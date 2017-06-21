Україна посилить військову присутність у Бессарабії, - Міноборони

Міністр оборони Степан Полторак завтра прийме рішення про посилення присутності Збройних Сил України в Бессарабії.

"Ми плануємо посилити наше угруповання в Бессарабії, тому що там ситуація, що вимагає присутності наших... Напрямок такий є, і необхідна присутність ЗСУ", - заявив журналістам перед початком засідання уряду, повідомляє УНН.

Він також зазначив, що завтра з робочою поїздкою перебуватиме в Одесі.

"Я планую завтра ознайомитися і прийняти відповідне рішення", - додав міністр оборони.

Нагадаємо, Україна нарощує присутність у Придунав'ї і Бессарабії, щоб запобігти спробам дестабілізації. 10 червня в Ізмаїл ввели додатковий підрозділ Нацгвардії.