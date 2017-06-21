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Україна посилить військову присутність у Бессарабії, - Міноборони

У п'ятницю міністр оборони Полторак відвідає Одесу
Міністр оборони Степан Полторак завтра прийме рішення про посилення присутності Збройних Сил України в Бессарабії.
Україна посилить військову присутність у Бессарабії, - Міноборони Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua

"Ми плануємо посилити наше угруповання в Бессарабії, тому що там ситуація, що вимагає присутності наших... Напрямок такий є, і необхідна присутність ЗСУ", - заявив журналістам перед початком засідання уряду, повідомляє УНН.

Він також зазначив, що завтра з робочою поїздкою перебуватиме в Одесі.

"Я планую завтра ознайомитися і прийняти відповідне рішення", - додав міністр оборони.

Нагадаємо, Україна нарощує присутність у Придунав'ї і Бессарабії, щоб запобігти спробам дестабілізації. 10 червня в Ізмаїл ввели додатковий підрозділ Нацгвардії.

 

 

 

 

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21 06 2017 12:24
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