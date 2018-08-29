Україна посилить захист Азовського моря і відпрацьовує оборону з Чорного

До навчання, крім ВМС, залучено підрозділи Сухопутних військ, Повітряних сил, Сил спеціальних операцій ЗСУ, Державної прикордонної служби, Національної гвардії й Державної служби спеціального транспорту Міноборони

Найближчим часом Україна збільшить корабельне угрупування, морську піхоту й артилерію на азовському напрямку для безпеки акваторії Азовського моря.

Відпрацьовують управління військами (силами) в ході ведення протиповітряної оборони і стабілізаційних дій та в ході оборони Чорноморського узбережжя, заявив командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко 28 серпня на старті спільних командно-штабних навчань командування ВМС ЗСУ з іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами "Шторм-2018".

"Навчання щодо управління визначеним комплектом військ під час відбиття збройної агресії з морського напрямку проводиться з метою удосконалення практичних навичок командного складу в ході прийняття рішення під час відпрацювання завдань за вказаною тематикою", – сказав Воронченко.

"Важливим елементом є удосконалення роботи командного пункту управління та взаємосумісності з іншими органами управління", – додав адмірал.

Підрозділи здійснюють ведення стабілізаційних дій, відбиття повітряного нападу противника, перегрупування військ, підготовку районів до виконання завдань та здійснення протипідводно-диверсійної оборони та боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника.

Уже провели перебазування підрозділів морської авіації на польовий аеродром та поповнення всіх видів боєприпасів підрозділами забезпечення.

"Найближчим часом планується збільшення корабельного угрупування, морської піхоти та артилерії на Азовському напрямку для надійного захисту всіх рубежів і мирної виробничої діяльності в акваторії Азовського моря", – цитує Воронченка командування ВМС.

Також, Україна випробувала крилаті ракети для оборони Азовського узбережжя. За словами Турчинова, дальність польоту ракети до 300 км.