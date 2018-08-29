Україна посилить захист Азовського моря і відпрацьовує оборону з Чорного
Відпрацьовують управління військами (силами) в ході ведення протиповітряної оборони і стабілізаційних дій та в ході оборони Чорноморського узбережжя, заявив командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко 28 серпня на старті спільних командно-штабних навчань командування ВМС ЗСУ з іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами "Шторм-2018".
"Навчання щодо управління визначеним комплектом військ під час відбиття збройної агресії з морського напрямку проводиться з метою удосконалення практичних навичок командного складу в ході прийняття рішення під час відпрацювання завдань за вказаною тематикою", – сказав Воронченко.
"Важливим елементом є удосконалення роботи командного пункту управління та взаємосумісності з іншими органами управління", – додав адмірал.
Підрозділи здійснюють ведення стабілізаційних дій, відбиття повітряного нападу противника, перегрупування військ, підготовку районів до виконання завдань та здійснення протипідводно-диверсійної оборони та боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника.
Уже провели перебазування підрозділів морської авіації на польовий аеродром та поповнення всіх видів боєприпасів підрозділами забезпечення.
"Найближчим часом планується збільшення корабельного угрупування, морської піхоти та артилерії на Азовському напрямку для надійного захисту всіх рубежів і мирної виробничої діяльності в акваторії Азовського моря", – цитує Воронченка командування ВМС.
Також, Україна випробувала крилаті ракети для оборони Азовського узбережжя. За словами Турчинова, дальність польоту ракети до 300 км.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Тотальні обійми: Як ветеран АТО вчить пізнавати себе завдяки аргентинському тангоЩоразу, записуючи інтерв’ю з ветераном про діяльність яку кожен з них розпочав після повернення з війни, дивуюся, яка багата в людей фантазія, щоб так кардинально змінювати рід занять
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені