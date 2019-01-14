Україна потрапила в категорію "гібридних режимів" у рейтингу рівня демократії

У минулому році показники демократії зросли у Вірменії, Естонії та Македонії

В Індексі демократії, складеному дослідницькою агенцією Economist Intelligence Unit, Україна потрапила до категорії "гібридних режимів".

У 2018 році Індекс демократії у Східній Європі покращився з 5,40 до 5,42. У 2017 році був найнижчий показник рейтингу для Східної Європи за всі роки існування дослідження. В минулому році показники демократії зросли у Вірменії, Естонії та Македонії, повідомляє Democracy Index 2018: Me too?.

Список зі 167 країн аналітики поділили на чотири категорії: "повні демократії", "недосконалі демократії", "гібридні режими" та "авторитарні режими".

Україну в індексі віднесли до "гібридних режимів". Також у цю категорію потрапили західні балканські держави, Молдова, Вірменія, Грузія та Киргизстан. Загалом всі країни Східної Європи залишились у своїх старих категоріях.

До "авторитарних режимів" у дослідженні віднесли: Білорусь, Казахстан, Росію, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан (останні країни мають найнижчий рівень демократії у регіоні).

При класифікації країн враховувалися 60 різних показників, згрупованих по 5 категоріях: вибори і плюралізм, громадянські свободи, діяльність уряду, політична ангажованість населення і політична культура.

Додамо, що Британський журнал The Economist щорічно складає рейтинг країн, які досягли найбільшого прогресу в демократії. У 2018 році видання визнало цією країною Вірменію.