Україна потрапила в топ-3 найбільших експортерів агропродукції в ЄС
"Ми бачимо позитивну тенденцію в торгівлі з ЄС. Це підтверджується нашою статистикою. При загальному падінні українського експорту темпи експорту в ЄС зростають. І цей рівень зростання склав уже 3%", - повідомила торговий представник України Наталія Микольська, інформує "УНІАН".
За словами Микольської, серйозних обертів набирає і експорт продукції легкої промисловості. Близько 80% експортних товарів цього сегменту виробництва продаються на ринках ЄС.
Вона також зазначила, що серйозних обертів набирає і експорт продукції легкої промисловості. За словами Микольської, близько 80% експортних товарів цього сегменту виробництва продаються на ринках ЄС.
"Також на ринок ЄС починають виходити товари, які раніше експортувалися тільки в Росію і країни СНД. Йдеться, наприклад, про товари залізничного виробництва", - сказала Микольська.
Нагадаємо, що Україна в 2015-2016 роках відвантажила 344 тис тон борошна і стала світовим лідером з експорту.
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