Україна потрапила в топ-3 найбільших експортерів агропродукції в ЄС

Україна увійшла в Топ-3 країн найбільших експортерів аграрної продукції на ринок Європейського союзу.

"Ми бачимо позитивну тенденцію в торгівлі з ЄС. Це підтверджується нашою статистикою. При загальному падінні українського експорту темпи експорту в ЄС зростають. І цей рівень зростання склав уже 3%", - повідомила торговий представник України Наталія Микольська, інформує "УНІАН".

За словами Микольської, серйозних обертів набирає і експорт продукції легкої промисловості. Близько 80% експортних товарів цього сегменту виробництва продаються на ринках ЄС.

Вона також зазначила, що серйозних обертів набирає і експорт продукції легкої промисловості. За словами Микольської, близько 80% експортних товарів цього сегменту виробництва продаються на ринках ЄС.

"Також на ринок ЄС починають виходити товари, які раніше експортувалися тільки в Росію і країни СНД. Йдеться, наприклад, про товари залізничного виробництва", - сказала Микольська.

Нагадаємо, що Україна в 2015-2016 роках відвантажила 344 тис тон борошна і стала світовим лідером з експорту.