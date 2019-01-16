Україна потрапила в ТОП-50 найбільш "інстаграмних" країн світу
Відповідний рейтинг опублікував портал Big 7.
Зазначається, що рейтинг створили базуючись на популярність хештегів країн в Instagram, оцінок експертів з подорожей і думці читачів туристичного порталу.
У трійку лідерів увійшли Австралія, Гонконг і Канада. Україна в рейтингу зайняла 39 місце.
Серед найбільш популярних місць української столиці, які виставляють у Instagram, відзначені Печерська Лавра, Арка дружби народів, Майдан Незалежності, Михайлівський собор, 18-метрова копія Ейфелевої вежі, Бессарабський ринок, монумент "Батьківщина-мати".
Найбільш "інстаграмні" країни світу-2019:
-
Австралія
-
Гонконг
-
Канада
-
Індонезія
-
Південна Африка
-
Мальдіви
-
Індія
-
Сполучені Штати Америки
-
Дубай
-
Сінгапур
-
Об'єднане Королівство
-
Італія
-
Франція
-
Таїланд
-
Японія
-
Марокко
-
Малайзія
-
Іспанія
-
Нідерланди
-
Туреччина
-
Аргентина
-
Росія
-
Мексика
-
Португалія
-
Бразилія
-
Греція
-
Німеччина
-
Колумбія
-
Венесуела
-
Швеція
-
Китай
-
Бахрейн
-
Ірландія
-
Тайвань
-
Кувейт
-
Норвегія
-
В'єтнам
-
Польща
-
Україна
-
Йорданія
-
Австрія
-
Швейцарія
-
Філіппіни
-
Південна Корея
-
Нова Зеландія
-
Ізраїль
-
Іран
-
Перу
-
Чехія
-
Єгипет
Також, Львів потрапив до ТОП-100 найпривабливіших для туристів міст. Дослідницький центр Euromonitor International опублікував щорічний рейтинг найбільш привабливих міст для мандрівок.
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