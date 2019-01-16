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Україна потрапила в ТОП-50 найбільш "інстаграмних" країн світу

У трійку лідерів увійшли Австралія, Гонконг і Канада
Україна потрапила в топ-50 найбільш "інстаграмних" країн світу в 2019 році.
Україна потрапила в ТОП-50 найбільш "інстаграмних" країн світу Фото: politeka.net

Відповідний рейтинг опублікував портал Big 7.

Зазначається, що рейтинг створили базуючись на популярність хештегів країн в Instagram, оцінок експертів з подорожей і думці читачів туристичного порталу.

У трійку лідерів увійшли Австралія, Гонконг і Канада. Україна в рейтингу зайняла 39 місце.

Серед найбільш популярних місць української столиці, які виставляють у Instagram, відзначені Печерська Лавра, Арка дружби народів, Майдан Незалежності, Михайлівський собор, 18-метрова копія Ейфелевої вежі, Бессарабський ринок, монумент "Батьківщина-мати".

Найбільш "інстаграмні" країни світу-2019:

  • Австралія

  • Гонконг

  • Канада

  • Індонезія

  • Південна Африка

  • Мальдіви

  • Індія

  • Сполучені Штати Америки

  • Дубай

  • Сінгапур

  • Об'єднане Королівство

  • Італія

  • Франція

  • Таїланд

  • Японія

  • Марокко

  • Малайзія

  • Іспанія

  • Нідерланди

  • Туреччина

  • Аргентина

  • Росія

  • Мексика

  • Португалія

  • Бразилія

  • Греція

  • Німеччина

  • Колумбія

  • Венесуела

  • Швеція

  • Китай

  • Бахрейн

  • Ірландія

  • Тайвань

  • Кувейт

  • Норвегія

  • В'єтнам 

  • Польща

  • Україна

  • Йорданія

  • Австрія

  • Швейцарія

  • Філіппіни

  • Південна Корея

  • Нова Зеландія

  • Ізраїль

  • Іран

  • Перу

  • Чехія

  • Єгипет 

Також, Львів потрапив до ТОП-100 найпривабливіших для туристів міст. Дослідницький центр Euromonitor International опублікував щорічний рейтинг найбільш привабливих міст для мандрівок.

 

 

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16 01 2019 13:21
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