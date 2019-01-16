Україна потрапила в ТОП-50 найбільш "інстаграмних" країн світу У трійку лідерів увійшли Австралія, Гонконг і Канада

Україна потрапила в топ-50 найбільш "інстаграмних" країн світу в 2019 році.

Фото: politeka.net

Відповідний рейтинг опублікував портал Big 7. Зазначається, що рейтинг створили базуючись на популярність хештегів країн в Instagram, оцінок експертів з подорожей і думці читачів туристичного порталу. У трійку лідерів увійшли Австралія, Гонконг і Канада. Україна в рейтингу зайняла 39 місце. Серед найбільш популярних місць української столиці, які виставляють у Instagram, відзначені Печерська Лавра, Арка дружби народів, Майдан Незалежності, Михайлівський собор, 18-метрова копія Ейфелевої вежі, Бессарабський ринок, монумент "Батьківщина-мати". Найбільш "інстаграмні" країни світу-2019: Австралія

Гонконг

Канада

Індонезія

Південна Африка

Мальдіви

Індія

Сполучені Штати Америки

Дубай

Сінгапур

Об'єднане Королівство

Італія

Франція

Таїланд

Японія

Марокко

Малайзія

Іспанія

Нідерланди

Туреччина

Аргентина

Росія

Мексика

Португалія

Бразилія

Греція

Німеччина

Колумбія

Венесуела

Швеція

Китай

Бахрейн

Ірландія

Тайвань

Кувейт

Норвегія

В'єтнам

Польща

Україна

Йорданія

Австрія

Швейцарія

Філіппіни

Південна Корея

Нова Зеландія

Ізраїль

Іран

Перу

Чехія

Єгипет Також, Львів потрапив до ТОП-100 найпривабливіших для туристів міст. Дослідницький центр Euromonitor International опублікував щорічний рейтинг найбільш привабливих міст для мандрівок.

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