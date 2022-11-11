Україна поверне Крим без бою – Резніков

Міністр оборони вважає, що це може відбутись внаслідок внутрішньої кризи в росії.

Про це він повідомив в інтерв'ю агентству Reuters.

За його словами, Крим нарешті повернеться під контроль України без бою. Він зазначив, що, можливо, це станеться внаслідок внутрішньої боротьби у росії.

Також міністр сказав, що коли Збройні Сили України впруться у Дніпро на правому березі Херсонської області, то все одно не зможуть вражати окупований півострів з HIMARS та іншої зброї.

Раніше стало відомо, що в окупованому Криму залучають кримських татар та проукраїнських росіян до підпільного руху українців "Атеш".