НОВИНИМіністр оборони вважає, що це може відбутись внаслідок внутрішньої кризи в росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна поверне Крим без бою – Резніков
Фото: РБК-Україна
Про це він повідомив в інтерв'ю агентству Reuters.
За його словами, Крим нарешті повернеться під контроль України без бою. Він зазначив, що, можливо, це станеться внаслідок внутрішньої боротьби у росії.
Також міністр сказав, що коли Збройні Сили України впруться у Дніпро на правому березі Херсонської області, то все одно не зможуть вражати окупований півострів з HIMARS та іншої зброї.
Раніше стало відомо, що в окупованому Криму залучають кримських татар та проукраїнських росіян до підпільного руху українців "Атеш".
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11 11 2022 10:53 МЕДІА
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