Україна повернула додому тіла 33 загиблих героїв

Україна повернула додому тіла 33 загиблих героїв, військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Загалом від початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути 696 тіл.

Фото: з вільних джерел

Україна повернула додому тіла 33 загиблих героїв, військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Загалом від початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути 696 тіл. Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Операцію проводили за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур. «Процес переговорів про передачу тіл триває постійно. Спільними зусиллями прагнемо якнайшвидше повернути сімʼям тіла захисників, щоб ті могли гідно вшанувати їхню памʼять», — зазначив Котенко.



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