Україна повернула тіла ще 38 захисників

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у Тelegram.

"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 38 захисників", - ідеться в повідомленні.

Операція проводилась за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України.

Загалом від початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути 663 тіла.