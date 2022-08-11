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Україна повернула тіла ще 38 захисників
Фото:AP/ілюстративне
Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у Тelegram.
"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 38 захисників", - ідеться в повідомленні.
Операція проводилась за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України.
Загалом від початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути 663 тіла.
Нагадаємо, 11 жовтня після складних переговорів Україна повернула тіла ще 62 загиблих захисників, зокрема бійців з Оленівки.
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08 11 2022 15:03 МЕДІА
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