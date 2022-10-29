Україна повернула з полону 52 військових, які обороняли Маріуполь

Україна та росія обмінялися полоненими. Українська сторона повернула додому 52 захисників, які обороняли Маріуполь. Це офіцери, медики, сержанти та солдати.

Фото: Андрій Єрмак

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Серед звільнених — 12 нацгвардійців, включно з двома "азовцями", 18 моряків, 8 прикордонників, 9 бійців Тероборони, троє воїнів ЗСУ і двоє цивільних. "Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на "Азовсталі", і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону, і добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем Москва, а ще моряка з острова Зміїний. Також будуть вдома деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні", — повідомив Єрмак. Ватажок самопроголошеної "днр" денис пушилін заявив, що російська сторона отримала 50 своїх бійців. Нагадаємо, що 11 жовтня ще 32 українських військових повернулися з російського полону

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