CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїна та росія обмінялися полоненими. Українська сторона повернула додому 52 захисників, які обороняли Маріуполь. Це офіцери, медики, сержанти та солдати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна повернула з полону 52 військових, які обороняли Маріуполь
Фото: Андрій Єрмак
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед звільнених — 12 нацгвардійців, включно з двома "азовцями", 18 моряків, 8 прикордонників, 9 бійців Тероборони, троє воїнів ЗСУ і двоє цивільних.
"Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на "Азовсталі", і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону, і добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем Москва, а ще моряка з острова Зміїний. Також будуть вдома деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні", — повідомив Єрмак.
Ватажок самопроголошеної "днр" денис пушилін заявив, що російська сторона отримала 50 своїх бійців.
Нагадаємо, що 11 жовтня ще 32 українських військових повернулися з російського полону.
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29 10 2022 16:44 МЕДІА
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