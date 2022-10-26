НОВИНИУ середу, 26 жовтня, Україна повернула з полону 10 військових. Також було передане тіло американського добровольця, який воював за Україну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна повернула з полону ще 10 військових
Джерело: t.me/ermaka
Про це повідомляє голова Офіса президента Андрій Єрмак.
"Наші вдома. Провели черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів", – сказав він.
Також, за його словами, було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами.
Раніше повідомлялось, що з російського полону повернулися ще 20 українських військових.
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26 10 2022 15:58 МЕДІА
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