НОВИНИУкраїна під час чергового обміну повернула з російського полону 50 захисників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна повернула з полону ще 50 захисників
Джерело: t.me/ermaka
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед повернутих додому оборонці Маріуполя, зокрема й Азовсталі, а також полонені, що були в Оленівці. Додому повертаються також захисники, які були поранені в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках та потрапили до рук окупантів.
Нагадаємо, що 23 листопада повернули 35 українських військових та одного цивільного.
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01 12 2022 16:07 МЕДІА
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