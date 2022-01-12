Україна повернула з полону ще 50 захисників

Україна під час чергового обміну повернула з російського полону 50 захисників.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед повернутих додому оборонці Маріуполя, зокрема й Азовсталі, а також полонені, що були в Оленівці. Додому повертаються також захисники, які були поранені в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках та потрапили до рук окупантів.

Нагадаємо, що 23 листопада повернули 35 українських військових та одного цивільного.