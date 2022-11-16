НОВИНИУкраїнські військові повідомили США та союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу місця удару у Польщі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна повідомила США про спробу перехоплення ракети поблизу Польщі – CNN
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє CNN.
Невідомо, чи йдеться про ту ж ракету, яка впала на територію Польщі, але, як зазначив співрозмовник CNN, ця інформація була використана для оцінки Вашингтоном обставин вибуху на польській території.
Представник Пентагону в коментарі CNN послався на президента США Джо Байдена, який у вівторок увечері назвав малоймовірним те, що ракета, яка впала в Польщі, була випущена з боку росії.
Нагадаємо, вчора у Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей.
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16 11 2022 19:20 МЕДІА
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