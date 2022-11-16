Україна повідомила США про спробу перехоплення ракети поблизу Польщі – CNN

Українські військові повідомили США та союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу місця удару у Польщі.

Про це повідомляє CNN.

Невідомо, чи йдеться про ту ж ракету, яка впала на територію Польщі, але, як зазначив співрозмовник CNN, ця інформація була використана для оцінки Вашингтоном обставин вибуху на польській території.

Представник Пентагону в коментарі CNN послався на президента США Джо Байдена, який у вівторок увечері назвав малоймовірним те, що ракета, яка впала в Польщі, була випущена з боку росії.

Нагадаємо, вчора у Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей.