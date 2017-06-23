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Україна вичерпала квоти на безмитні поставки в ЄС дев'яти товарів

На 50% використані квоти на вершкове масло і молочні пасти
Станом на 9 червня 2017 року Україна повністю вичерпала квоти на безмитні поставки в Євросоюз по 9 товарам.
Україна вичерпала квоти на безмитні поставки в ЄС дев Фото: redheal.ru

Так, повністю використані безмитні квоти на по мед, кукурудзу, цукор, ячмінну крупу, пшеницю, оброблені томати, виноградний і яблучний сік, - свідчать дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

На 50% використані квоти на вершкове масло і молочні пасти, а також на м'ясо птиці та напівфабрикати.

Частково використані квоти на поставку в ЄС вівса - 28,44%, інших цукрових продуктів - 28,02%, крохмалю - 23,18%, додаткової квоти на м'ясо птиці та напівфабрикати - 18,42%, обробленої продукції зернових - 13,87 %, сухого молока - 13,64% та інших продуктів.

Для збільшення натисніть на зображення. Фото:me.gov.ua

Нагадаємо, Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі проголосував за розширення безмитних квот для України з окремими винятками.

 
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23 06 2017 13:57
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