Україна вичерпала квоти на безмитні поставки в ЄС дев'яти товарів
Так, повністю використані безмитні квоти на по мед, кукурудзу, цукор, ячмінну крупу, пшеницю, оброблені томати, виноградний і яблучний сік, - свідчать дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
На 50% використані квоти на вершкове масло і молочні пасти, а також на м'ясо птиці та напівфабрикати.
Частково використані квоти на поставку в ЄС вівса - 28,44%, інших цукрових продуктів - 28,02%, крохмалю - 23,18%, додаткової квоти на м'ясо птиці та напівфабрикати - 18,42%, обробленої продукції зернових - 13,87 %, сухого молока - 13,64% та інших продуктів.
Для збільшення натисніть на зображення. Фото:me.gov.ua
Нагадаємо, Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі проголосував за розширення безмитних квот для України з окремими винятками.
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