Україна повністю закрила в'їзд до Криму для іноземців
Там додали, що з четверга, 29 листопада, перетинати адміністративний кордон з окупованим півостровом можуть тільки громадяни України.
"Наші громадяни можуть безперешкодно перетинати державний кордон", - повідомили в прес-службі відомства, інформує ВВС Україна.
Там додали, що обмеження буду діяти в рамках воєнного стану.
"Особливу увагу при контролі приділено групі ризику", - розповіли прикордонники.
В першу чергу, мова йде про громадян Росії.
Нагадаємо, що російські військові атакували українські катери, що 25 листопада спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку.
Вночі 25 листопада Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це необхідно робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.
Незважаючи на це близько 8 години ранку російські кораблі здійснили провокаційні дії проти українських кораблів, в тому числі протаранивши буксир "Яни Капу".
Після цього, Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.
Українські кораблі вирішили повернутися до Одеси, але російські військові почали переслідування та захопили три судна.
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