Україна повністю закрила в'їзд до Криму для іноземців

Перетинати адмінкордон з Кримом зможуть тільки українці

Держприкордонслужба України прийняла рішення закрити в'їзд до Криму для всіх іноземців.

Там додали, що з четверга, 29 листопада, перетинати адміністративний кордон з окупованим півостровом можуть тільки громадяни України.

"Наші громадяни можуть безперешкодно перетинати державний кордон", - повідомили в прес-службі відомства, інформує ВВС Україна.

Там додали, що обмеження буду діяти в рамках воєнного стану.

"Особливу увагу при контролі приділено групі ризику", - розповіли прикордонники.

В першу чергу, мова йде про громадян Росії.