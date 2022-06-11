НОВИНИПрезидент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Україна повинна мати свободу в ухваленні рішення про переговори про припинення вогню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна повинна сама приймати рішення щодо переговорів - Штайнмаєр
Франк Вальтер Штайнмаєр. Фото: AFP
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Не можна ухвалювати рішення замість України. Україна повинна сказати, коли вона хоче таких переговорів і вважає їх перспективними", - сказав Штайнмаєр в інтерв'ю, яке вийде в неділю ввечері на ARD.
Цього тижня під час візиту до Києва безпековий радник США Джейк Салліван заявив, що москва висуває неприйнятні очікування, коли запрошує інші держави до переговорів щодо завершення російсько-української війни.
Крім того, за словами посадовця Білого дому, неприйнятними є умови, на яких росіяни в принципі готові вести діалог, оскільки насправді усі розмови мають починатися з повної деокупації України.
Раніше повідомлялось, що США оголосили про військову допомогу Україні на $400 млн.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 11 2022 20:13 МЕДІА
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 2
- Україна отримає від 17 країн ЄС 500 електрогенераторів
СТАТТІ