Україна повинна сплатити $14 млрд зовнішнього боргу за три роки

Минулого року державний борг зріс до $72 млрд через націоналізацію ПриватБанку

Протягом трьох років, 2017-2019, Україна повинна сплатити $14 млрд за зовнішніми боргами.

"Реформи дуже не хочеться робити, але їх треба робити. Так, якщо подивитися на графік погашення зовнішнього боргу, то завдяки реструктуризації приватного держборгу 2016 рік був найлегшим. З кожним наступним роком витрати на погашення боргу будуть зростати. Рік виборів - 2019 - піковий в цьому плані", - заявив генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала, повідомляє "Економічна правда".

За його словами, протягом цих трьох років (2017-2019) Нацбанк, Мінфін, держбанки і "Укрзалізниця" повинні виплатити $14 млрд за зовнішніми боргами з урахуванням відсотків.

"У золотовалютних резервах у нас зараз $15,5 млрд. З них чистий резерв - $4 млрд, решта - це гроші МВФ", - нагадав Фіала.

Він наголосив, що минулого року державний борг зріс до $72 млрд через націоналізацію ПриватБанку.

"Так, близько $46 млрд становитиме зовнішній борг, ще близько $4 млрд - внутрішній валютний борг. Ще $22 млрд в еквіваленті гривневого боргу - це в основному ОВДП, включаючи ті 107 млрд грн, які були випущені для капіталізації ПриватБанку", - пояснює експерт.

Зазначимо, що Україна розраховує на отримання ще 8 траншів кредиту за програмою Extended Fund Facility (EFF) від Міжнародного валютного фонду на суму 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.