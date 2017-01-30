Україна повинна сплатити $14 млрд зовнішнього боргу за три роки
"Реформи дуже не хочеться робити, але їх треба робити. Так, якщо подивитися на графік погашення зовнішнього боргу, то завдяки реструктуризації приватного держборгу 2016 рік був найлегшим. З кожним наступним роком витрати на погашення боргу будуть зростати. Рік виборів - 2019 - піковий в цьому плані", - заявив генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала, повідомляє "Економічна правда".
За його словами, протягом цих трьох років (2017-2019) Нацбанк, Мінфін, держбанки і "Укрзалізниця" повинні виплатити $14 млрд за зовнішніми боргами з урахуванням відсотків.
"У золотовалютних резервах у нас зараз $15,5 млрд. З них чистий резерв - $4 млрд, решта - це гроші МВФ", - нагадав Фіала.
Він наголосив, що минулого року державний борг зріс до $72 млрд через націоналізацію ПриватБанку.
"Так, близько $46 млрд становитиме зовнішній борг, ще близько $4 млрд - внутрішній валютний борг. Ще $22 млрд в еквіваленті гривневого боргу - це в основному ОВДП, включаючи ті 107 млрд грн, які були випущені для капіталізації ПриватБанку", - пояснює експерт.
Зазначимо, що Україна розраховує на отримання ще 8 траншів кредиту за програмою Extended Fund Facility (EFF) від Міжнародного валютного фонду на суму 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.
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