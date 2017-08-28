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Україна повинна стати стартап-нацією, - Гройсман

Гройсман також повідомив, що нещодавно ініціював створення при уряді інноваційної ради
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висловив переконання, що Україна може стати Startup-нацією.
Україна повинна стати стартап-нацією, - Гройсман Фото: Владислав Мусієнко

"Стати наступною Startup-нацією - гарна ціль для нас і я повністю переконаний в її досяжності. В України є усі передумови для того, щоб цього досягти. Уряд уже розпочав працювати над підтримкою нових проектів, які мають шанси на глобальний успіх", - написав прем'єр-міністр на своїй сторінці у Facebook.

"І зараз ми, спираючись на досвід у тому числі Ізраїлю, Туреччини і деяких інших країн, відпрацьовуємо механізм її роботи. Мова йде також і про участь держави у фінансовій підтримці перспективних старт-апів", - повідомив Гройсман.

При цьому, наголосив прем’єр, головне - забезпечити сприятливий для розвитку бізнесу клімат.

"Змусити і навчити контролюючі інстанції працювати за принципом "допомагати, а не заважати" - один з найсерйозніших сьогоднішніх викликів", - додав він.

Нагадаємо, що за шість років Україна досягла найбільшого прогресу в рейтингу за легкістю ведення бізнесу Doing Business серед всіх країн пострадянського простору.

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28 08 2017 11:43
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