Україна повинна створити антикорупційний суд, щоб отримати транш МВФ, - Данилюк
"Я реально оцінюю отримання траншу цього року", - сказав очільник Мінфіну, повідомляє "Дзеркало тижня".
Данилюк нагадав, що Верховна Рада проголосувала, і Президент вже підписав закон про пенсійну реформу, на проведенні якої наполягав МВФ.
Наступним кроком міністр назвав спрощення приватизаційного процесу. Відповідний законопроект вже схвалений профільним комітетом і готовий для внесення до сесійної зали парламенту.
"Ми очікуємо його схвалення в першому читанні наступного тижня", - зазначив Данилюк.
Третім важливим кроком України міністр фінансів назвав створення антикорупційного суду. Затримку з прийняттям відповідного законодавства Данилюк пояснив очікуванням експертизи Венеціанської комісії.
Міністр фінансів категорично спростував інформацію про нібито бажання Києва перервати співпрацю з МВФ. Він підкреслив, що це співробітництво свідчить, що в Україні тривають необхідні реформи.
"МВФ – це сильний сигнал для залучення інвестицій: як прямих, так і боргових", - додав Данилюк.
Нагадаємо, що директор із комунікацій МВФ Джеррі Райс заявила, що Україна для завершення четвертого перегляду програми співробітництва і отримання п'ятого траншу Міжнародного валютного фонду має затвердити пенсійну реформу, прискорити приватизацію й показати реальні результати в боротьбі з корупцією.
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