Україна повинна створити антикорупційний суд, щоб отримати транш МВФ, - Данилюк

Глава Мінфіну назвав ще два кроки, які повинна зробити Україна, щоб отримати транш

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна наблизилася до виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу в рамках програми розширеного фінансування EFF.

"Я реально оцінюю отримання траншу цього року", - сказав очільник Мінфіну, повідомляє "Дзеркало тижня".

Данилюк нагадав, що Верховна Рада проголосувала, і Президент вже підписав закон про пенсійну реформу, на проведенні якої наполягав МВФ.

Наступним кроком міністр назвав спрощення приватизаційного процесу. Відповідний законопроект вже схвалений профільним комітетом і готовий для внесення до сесійної зали парламенту.

"Ми очікуємо його схвалення в першому читанні наступного тижня", - зазначив Данилюк.

Третім важливим кроком України міністр фінансів назвав створення антикорупційного суду. Затримку з прийняттям відповідного законодавства Данилюк пояснив очікуванням експертизи Венеціанської комісії.

Міністр фінансів категорично спростував інформацію про нібито бажання Києва перервати співпрацю з МВФ. Він підкреслив, що це співробітництво свідчить, що в Україні тривають необхідні реформи.

"МВФ – це сильний сигнал для залучення інвестицій: як прямих, так і боргових", - додав Данилюк.

Нагадаємо, що директор із комунікацій МВФ Джеррі Райс заявила, що Україна для завершення четвертого перегляду програми співробітництва і отримання п'ятого траншу Міжнародного валютного фонду має затвердити пенсійну реформу, прискорити приватизацію й показати реальні результати в боротьбі з корупцією.