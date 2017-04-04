Україна повинна ухвалити закон про обіг сільськогосподарських земель до кінця травня
Відзначено також, що це новий граничний термін для виконання структурного маяка, який залишається до кінця вересня 2016 року, - сказано в меморандумі з МВФ, який був опублікований у вівторок.
Таким чином, діючий мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення має втратити чинність з кінця 2017 року, таким чином, дозволяючи продаж землі, що перебуває у державній та приватний власності, відразу ж після цього.
Україна туту же зобов'язується запустити кампанію з інформування громадськості щоб роз'яснити переваги цієї реформи.
Також Україна повинна ухвалити пенсійну реформу до кінця квітня 2017 року. В опублікованих документах МВФ сказано, що середній ефективний вік виходу на пенсію в Україні становить 58,5 років для чоловіків і 55,9 року для жінок.
Нагадаємо, Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні одного мільярда доларів. Відтак, Україна планує до кінця 2017 року отримати ще три транші.
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