Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна повинна ухвалити закон про обіг сільськогосподарських земель до кінця травня

Чинний мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення має втратити чинність з кінця 2017 року
Україна повинна прийняти закон про обіг сільськогосподарських земель до кінця травня 2017 року.
Україна повинна ухвалити закон про обіг сільськогосподарських земель до кінця травня Фото: з вільних джерел

Відзначено також, що це новий граничний термін для виконання структурного маяка, який залишається до кінця вересня 2016 року, - сказано в меморандумі з МВФ, який був опублікований у вівторок.

Таким чином, діючий мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення має втратити чинність з кінця 2017 року, таким чином, дозволяючи продаж землі, що перебуває у державній та приватний власності, відразу ж після цього.

Україна туту же зобов'язується запустити кампанію з інформування громадськості щоб роз'яснити переваги цієї реформи.

​Також Україна повинна ухвалити пенсійну реформу до кінця квітня 2017 року. В опублікованих документах МВФ сказано, що середній ефективний вік виходу на пенсію в Україні становить 58,5 років для чоловіків і 55,9 року для жінок.  

Нагадаємо, Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні одного мільярда доларів. Відтак, Україна планує до кінця 2017 року отримати ще три транші.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 04 2017 21:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.