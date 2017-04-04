Україна повинна ухвалити закон про обіг сільськогосподарських земель до кінця травня

Чинний мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення має втратити чинність з кінця 2017 року

Україна повинна прийняти закон про обіг сільськогосподарських земель до кінця травня 2017 року.

Відзначено також, що це новий граничний термін для виконання структурного маяка, який залишається до кінця вересня 2016 року, - сказано в меморандумі з МВФ, який був опублікований у вівторок.

Таким чином, діючий мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення має втратити чинність з кінця 2017 року, таким чином, дозволяючи продаж землі, що перебуває у державній та приватний власності, відразу ж після цього.

Україна туту же зобов'язується запустити кампанію з інформування громадськості щоб роз'яснити переваги цієї реформи.

​Також Україна повинна ухвалити пенсійну реформу до кінця квітня 2017 року. В опублікованих документах МВФ сказано, що середній ефективний вік виходу на пенсію в Україні становить 58,5 років для чоловіків і 55,9 року для жінок.