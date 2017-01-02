Україна повинна ввести покарання за створення і підтримку піратських сайтів, - представництво ЄС

Україна повинна внести зміни в законодавство, яке передбачить покарання для осіб, причетних до підтримки та створення піратських сайтів.

Про це повідомив керівник торгово-економічного відділу Представництва ЄС в Україні Ніколас Бердж, повідомляє УНІАН.

"Повинен бути закон, який передбачав би серйозну відповідальність за зміст піратських сайтів. Ми повіримо в серйозні наміри України боротися з піратськими сайтами тільки тоді, коли буде передбачено покарання для осіб, причетних до підтримки піратських сайтів", - сказав він.

Крім того, Бердж заявив, що в законодавстві повинно бути передбачено покарання для юридичних компаній, зокрема, інтернет-провайдерів за вільний доступ до піратських онлайн-ресурсів.

Представник ЄС наголосив, що така відповідальність була передбачена в законі "Про внесення змін до Закону "Про кінематографію" та інших законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів", однак цей закон був ветований Президентом з інших причин.

"Ми закликаємо Верховну Раду якомога швидше розглянути цей документ і прийняти відповідні зміни в законодавство", - підкреслив він. Бердж також зазначив, що недавня хвиля закриття в Україні піратських онлайн-ресурсів є великим кроком вперед для ефективного захисту прав інтелектуальної власності, однак цього буде недостатньо.

"Один сайт закрили, інший - з'явився. Це битва, яка постійно триває", - коментує він. За словами представника ЄС, у разі нехтування правом інтелектуальної власності, таким чином, не виконуючи зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, Україні загрожує погіршення відносин з Європейським Союзом.

Нагадаємо, 16 листопада найбільший файлообмінник в Україні EX.UA повідомив про рішення припинити свою роботу.

На переконання власників ресурсу, новий закон, який знаходиться на підписанні у Президента України, робить невигідним його дотримання, оскільки діятиме тільки проти тих, хто спробує йому слідувати.

Згодом, правоохоронці закрили один із найбільших піратських сайтів України - Fs.to.

Також про припинення роботи заявив найбільший український торрент-трекер Torrents.Net.UA.