Україна пояснила Раді Європи, чому поліція била журналістів, розганяючи прихильників Саакашвілі

За даними головного управління Національної поліції в Києві, одразу після розгону наметового містечка було порушено кримінальну справу щодо насильства проти трьох журналістів

В Україні триває досудове розслідування щодо застосування сили проти журналістів під час знесення правоохоронцями наметового містечка біля Верховної Ради 3 березня.

Про це стало відомо з документа, опублікованого на сайті Ради Європи, інформує Центр інформації про права людини.

У відповіді наголошується, що Україна засуджує будь-яке втручання у професійну діяльність журналістів, фізичну наругу або інший тиск проти них. Також журналістам порадили наступного разу мати при собі "яскраві позначки", які б відрізняли їх від мітингувальників.

При цьому один з постраждалих журналістів (Сергій Нуженко, "Радіо Свобода") у коментарі одразу після нападу стверджував, що тримав службове посвідчення перед камерою, коли поліцейський застосував проти нього газовий балончик.

За даними головного управління Національної поліції в Києві, одразу після розгону наметового містечка було порушено кримінальну справу щодо насильства проти трьох журналістів і перешкоджання їхній професійній діяльності. В офіційній відповіді Раді Європи зазначається, що у здійсненні кримінального провадження безпосередню участь бере СБУ.

Нагадаємо, вранці 3 березня поліція розпочала ліквідацію наметового містечка під Верховною Радою, що було там з осені минулого року.

У поліції заявили, що знайшли на території наметового містечка гранати, запали, коктейлі Молотова, димові міни.

Виникли сутички, за підсумками яких до поліції забрали 111 людей. 13 людей потрапили до лікарень. Постраждали також сім співробітників Національної поліції.

У подіях під Радою постраждали щонайменше троє українських журналістів.

Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого перевищення службових повноважень поліцейськими під час ранкових подій біля Верховної ради України.