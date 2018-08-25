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Україна позичила на зовнішньому ринку $725 млн

Ця операція дозволяє Україні задовольнити свої короткострокові потреби у валютній ліквідності
Міністерство фінансів здійснило приватне розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик з терміном погашення у 2019 році на 725 мільйонів доларів.
Україна позичила на зовнішньому ринку $725 млн Фото: Reuters

"Облігації були розміщені серед провідних міжнародних інвесторів, що надали фінансову підтримку Україні, в умовах нестабільності міжнародного ринку капіталу для країн, що розвиваються", - повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Ця операція дозволяє Україні задовольнити свої короткострокові потреби у валютній ліквідності, а також отримати переваги від гнучких умов залучення коштів.

У прес-службі наголошують, що Міністерство фінансів продовжує реалізовувати затверджену стратегію управління державним боргом і планує в повному обсязі виконати план державних зовнішніх запозичень шляхом залучення коштів як від комерційних, так і від офіційних кредиторів.

Нагадаємо, що Мінфін вивчив п'ять альтернативних шокових сценаріїв, які можуть очікувати на український держборг.

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25 08 2018 11:19
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