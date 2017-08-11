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Україна позичить у європейських кредиторів 320 млн євро на харківське метро

Харківський метрополітен - другий за кількістю станцій і довжиною ліній в Україні
Уряд України схвалив залучення від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейського інвестиційного банку 320 мільйонів євро для розбудови харківського метро.
Україна позичить у європейських кредиторів 320 млн євро на харківське метро Фото: svit24.net

Обидві структури нададуть по 160 мільйонів євро. Ці кошти використають для продовження Олексіївської гілки метро на 3,5 кілометра і будівництво двох нових станцій, інформує ВВС.

Раніше перший заступник Харківського міського голови Ігор Тереховрада заявляв, що рада директорів ЄІБ вже ухвалила остаточне рішення про надання місту 160 мільйонів євро, а в середині листопада остаточне рішення ухвалить ЄБРР, який виділить таку ж суму.

Чиновник вказує, що будівництво має розпочатись одразу після того, як парламент ухвалить проект бюджету на 2018 рік, в якому вже передбачені державні гарантії на отримання кредиту.

У мерії запевняють, що підрядників для робіт знайдуть на прозорих тендерах.

Харківський метрополітен - другий за кількістю станцій і довжиною ліній в Україні. Його ввели в експлуатацію 23 серпня 1975 року, а налічує воно три лінії та 29 станцій.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України узгодив залучення НАК "Нафтогаз України" внутрішніх короткострокових кредитів в "Укргазбанку" на загальну суму 3,5 млрд гривень на закупівлю газу й покриття касових розривів компанії.

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08 11 2017 15:58
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