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Україна позиватиметься проти Росії в Гаазі

Клімкін запевнив, що в української сторони сильна команда, яка буде її представляти в рамках арбітражу та Міжнародного суду.
Президент України Петро Порошенко доручив підготувати для подачі в Міжнародний суд в Гаазі документи, що стосуються військових злочинів Росії.
Україна позиватиметься проти Росії в Гаазі Фото: president.gov.ua

Також міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував підготовку меморандумів щодо конвенції про заборону расової дискримінації та заборону фінансування тероризму, повідомляє прес-служба глави Української держави.

"Те, що ми робимо, - це комплексна юридична спроба дістати Росію на всьому юридичному фронті. І головне, що Росія отримає не тільки покарання за порушення прав, Росія ще за це заплатить", - сказав глава МЗС.

Президент уточнив, що мова йде не тільки про морське право, ліквідацію расової дискримінації, відповідальність за фінансування тероризму, а й поставив завдання підготувати документи, які стосуються військових злочинів. Відповідні матеріали вже зараз збирають для підготовки позову до Міжнародного суду.

Клімкін запевнив, що робота буде послідовною, в української сторони - сильна команда, яка буде її представляти в рамках арбітражу та Міжнародного суду.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що гібридна війна, яку веде Росія, перетворюється у повномасштабну світову гібридну війну.

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