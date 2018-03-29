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Україна прагне проведення комісії з НАТО за участі глав держав і урядів

Вступ до альянсу - стратегічна мета України
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що короткостроковим пріоритетом для Києва у відносинах з Північноатлантичним альянсом є проведення комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів під час липневого саміту.
Україна прагне проведення комісії з НАТО за участі глав держав і урядів Фото:espreso.tv

Про це вона заявила під час зустрічі із заступницею генерального секретаря НАТО Роуз Гьоттемюллер у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляється на Урядовому порталі.

"Таким пріоритетом для України є проведення комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів під час саміту НАТО, що відбудеться у липні", - заявила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона зазначила, що Україна сподівається на подальшу рішучу підтримку союзників та розраховує на посилену військову співпрацю через запрошення приєднатися до Програми розширених можливостей.

"Я хотіла б чітко заявити: вступ до НАТО є нашою стратегічною метою. Україна зацікавлена повною мірою використовувати всі існуючі практичні інструменти та можливості для наближення до Альянсу та підготовки до можливого членства", - сказала вона.

Віце-прем’єр-міністр додала, що нещодавнє рішення українського парламенту визначити членство в НАТО стратегічним пріоритетом України створює всі підстави для країн-союзників розглядати Україну як країну, яка прагне вступити до Альянсу.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко дав розпорядження підготувати проект поправок до Конституції України, який закріпить прагнення України до вступу в НАТО.

Нещодавно голова Військового комітету НАТО генерал Петро Павло заявив, що за останні чотири роки Україна змогла істотно наблизитися до НАТО і назвав країну ключем до євроатлантичної безпеки.

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