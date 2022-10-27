RSS
НОВИНИ

Україна представила НАТО систему Delta для пошуку сил противника

На закритому заході НАТО представили українську програму ситуаційної обізнаності Delta, яка забезпечує військових різноманітними даними про ворога та координацію сил на полі бою.
Україна представила НАТО систему Delta для пошуку сил противника Джерело: facebook.com

Про це нам повідомила команда Delta, пише "Громадське".

Українських фахівців запросили поділитися досвідом застосування цифрових рішень, роботів та сучасних ІТ-розробок для отримання переваги на полі бою під час війни з росією. Зокрема, Україну попросили розповісти про програму ситуаційної обізнаності, аналоги якої тільки створюються у країнах-членах Альянсу.

Йдеться про унікальну українську розробку — систему Delta. Цей програмний продукт розробляють у Центрі інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони за підтримки Мінцифри та міжнародних партнерів.

За словами розробників, Delta забезпечує об’ємне розуміння простору бою в режимі реального часу, інтегрує інформацію про противника від різноманітних сенсорів та джерел, зокрема розвіддані. Вони зʼявляються на цифровій мапі, не потребують додаткових налаштувань і можуть працювати на будь-якому пристрої.

Тільки в цьому році у Delta було понад 30 релізів нових функцій, аби програма могла максимально відповідати умовам мережевоцентричної війни та потребам військових в отриманні актуальних і перевірених даних про ворога.

Платформа та сервіси Delta побудовані за стандартами НАТО, тож система є сумісною з аналогічними рішеннями, що використовують армії країн-членів Альянсу. Саме тому до української делегації був підвищений інтерес з боку учасників НАТО Tide Sprint, зазначили українські військові.

"Delta є чудовим прикладом того, як Україна та НАТО можуть співпрацювати, спільно розвиватися й отримувати взаємну вигоду. Україна прагне стати невіддільною частиною організації. Наша армія вже впроваджує новітні стандарти НАТО", — запевнив Михайло Федоров.

Він зазначив, що Україна перебуває в процесі тестування та впровадження нових стандартів для НАТО. Федоров стверджує, що Україна є найкращим полігоном, оскільки має можливість перевірити всі гіпотези в бою та запровадити революційні зміни у військовій техніці та сучасній війні.

"І я вірю, що в партнерстві з країнами НАТО, особливо в частині розвитку технологічних можливостей, ми швидше здобудемо заслужену перемогу", — зазначив він у своєму виступі на Tide Sprint.

За словами Федорова, головною перевагою в сучасній війні зараз вважається повна інформаційна обізнаність на полі бою, розуміння того, де перебуває противник, його чисельності, боєздатності тощо.

"Це так званий мережевоцентричний підхід. І Україна в цьому питанні є одним зі світових лідерів, завдяки розумним рішенням та креативності українських розробників", — додав міністр.

Нагадаємо, Delta — система збору, обробки та відображення інформації про ворожі сили, координації сил оборони, а також забезпечення ситуаційної обізнаності за стандартами НАТО. Систему використовують для планування операцій та бойових завдань, координації з іншими підрозділами, захищеного обміну інформацією про розташування сил противника тощо. Зокрема, у Delta інтегровані чат-боти, розроблені Мінцифрою («єВорог») та СБУ (STOP Russian War).

Раніше повідомлялось, що застосунок "єППО" вперше допоміг збити ракету.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 10 2022 13:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Окрім військового світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво - New York Times

Окрім військового світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво - New York Times

красовський каже, що він ідіот і просить його зрозуміти. сімоньян підтримала ведучого, який хоче топити і спалювати українських дітей – Джулія Девіс

красовський каже, що він ідіот і просить його зрозуміти. сімоньян підтримала ведучого, який хоче топити і спалювати українських дітей – Джулія Девіс

Омлет зачекає до листопада. Бахматюка та колег перевірять, чи не мухлюють вони з яйцями

Омлет зачекає до листопада. Бахматюка та колег перевірять, чи не мухлюють вони з яйцями

На що чекати від Ріші Сунака. Мільйонер з нетрів Оксфорду і Стенфорду, який приносив присягу на Бгаґавад-Ґіті, підтримував криптовалюти та ЛГБТ

На що чекати від Ріші Сунака. Мільйонер з нетрів Оксфорду і Стенфорду, який приносив присягу на Бгаґавад-Ґіті, підтримував криптовалюти та ЛГБТ

Три історії кінорежисера В

Три історії кінорежисера В'ячеслава Криштофовича. До 75-річчя українського Бергмана

Енергетична війна путіна зустрічає спротив в Україні. Українці можуть використати зиму та географію на свою користь – Мік Раян

Енергетична війна путіна зустрічає спротив в Україні. Українці можуть використати зиму та географію на свою користь – Мік Раян

Невтішна статистика: попри твердження урядовців, ціни на продукти невпинно зростають. Але могло б бути і гірше

Невтішна статистика: попри твердження урядовців, ціни на продукти невпинно зростають. Але могло б бути і гірше

Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

Коронавірус відпочиває? Наступна пандемія може виникнути через танення льодовиків – The Guardian

Коронавірус відпочиває? Наступна пандемія може виникнути через танення льодовиків – The Guardian

Перевірте свою готовність до блекауту. 5 найдешевших порад, які додадуть енергії

Перевірте свою готовність до блекауту. 5 найдешевших порад, які додадуть енергії

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Коли бомбити москву? Історія має приклади символічних бомбардувань столиць держав-агресорів

Коли бомбити москву? Історія має приклади символічних бомбардувань столиць держав-агресорів

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.