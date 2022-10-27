Україна представила НАТО систему Delta для пошуку сил противника

На закритому заході НАТО представили українську програму ситуаційної обізнаності Delta, яка забезпечує військових різноманітними даними про ворога та координацію сил на полі бою.

Про це нам повідомила команда Delta, пише "Громадське".

Українських фахівців запросили поділитися досвідом застосування цифрових рішень, роботів та сучасних ІТ-розробок для отримання переваги на полі бою під час війни з росією. Зокрема, Україну попросили розповісти про програму ситуаційної обізнаності, аналоги якої тільки створюються у країнах-членах Альянсу.

Йдеться про унікальну українську розробку — систему Delta. Цей програмний продукт розробляють у Центрі інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони за підтримки Мінцифри та міжнародних партнерів.

За словами розробників, Delta забезпечує об’ємне розуміння простору бою в режимі реального часу, інтегрує інформацію про противника від різноманітних сенсорів та джерел, зокрема розвіддані. Вони зʼявляються на цифровій мапі, не потребують додаткових налаштувань і можуть працювати на будь-якому пристрої.

Тільки в цьому році у Delta було понад 30 релізів нових функцій, аби програма могла максимально відповідати умовам мережевоцентричної війни та потребам військових в отриманні актуальних і перевірених даних про ворога.

Платформа та сервіси Delta побудовані за стандартами НАТО, тож система є сумісною з аналогічними рішеннями, що використовують армії країн-членів Альянсу. Саме тому до української делегації був підвищений інтерес з боку учасників НАТО Tide Sprint, зазначили українські військові.

"Delta є чудовим прикладом того, як Україна та НАТО можуть співпрацювати, спільно розвиватися й отримувати взаємну вигоду. Україна прагне стати невіддільною частиною організації. Наша армія вже впроваджує новітні стандарти НАТО", — запевнив Михайло Федоров.

Він зазначив, що Україна перебуває в процесі тестування та впровадження нових стандартів для НАТО. Федоров стверджує, що Україна є найкращим полігоном, оскільки має можливість перевірити всі гіпотези в бою та запровадити революційні зміни у військовій техніці та сучасній війні.

"І я вірю, що в партнерстві з країнами НАТО, особливо в частині розвитку технологічних можливостей, ми швидше здобудемо заслужену перемогу", — зазначив він у своєму виступі на Tide Sprint.

За словами Федорова, головною перевагою в сучасній війні зараз вважається повна інформаційна обізнаність на полі бою, розуміння того, де перебуває противник, його чисельності, боєздатності тощо.

"Це так званий мережевоцентричний підхід. І Україна в цьому питанні є одним зі світових лідерів, завдяки розумним рішенням та креативності українських розробників", — додав міністр.

Нагадаємо, Delta — система збору, обробки та відображення інформації про ворожі сили, координації сил оборони, а також забезпечення ситуаційної обізнаності за стандартами НАТО. Систему використовують для планування операцій та бойових завдань, координації з іншими підрозділами, захищеного обміну інформацією про розташування сил противника тощо. Зокрема, у Delta інтегровані чат-боти, розроблені Мінцифрою («єВорог») та СБУ (STOP Russian War).

Раніше повідомлялось, що застосунок "єППО" вперше допоміг збити ракету.