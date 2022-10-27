Україна представила НАТО систему Delta для пошуку сил противника
Про це нам повідомила команда Delta, пише "Громадське".
Українських фахівців запросили поділитися досвідом застосування цифрових рішень, роботів та сучасних ІТ-розробок для отримання переваги на полі бою під час війни з росією. Зокрема, Україну попросили розповісти про програму ситуаційної обізнаності, аналоги якої тільки створюються у країнах-членах Альянсу.
Йдеться про унікальну українську розробку — систему Delta. Цей програмний продукт розробляють у Центрі інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони за підтримки Мінцифри та міжнародних партнерів.
За словами розробників, Delta забезпечує об’ємне розуміння простору бою в режимі реального часу, інтегрує інформацію про противника від різноманітних сенсорів та джерел, зокрема розвіддані. Вони зʼявляються на цифровій мапі, не потребують додаткових налаштувань і можуть працювати на будь-якому пристрої.
Тільки в цьому році у Delta було понад 30 релізів нових функцій, аби програма могла максимально відповідати умовам мережевоцентричної війни та потребам військових в отриманні актуальних і перевірених даних про ворога.
Платформа та сервіси Delta побудовані за стандартами НАТО, тож система є сумісною з аналогічними рішеннями, що використовують армії країн-членів Альянсу. Саме тому до української делегації був підвищений інтерес з боку учасників НАТО Tide Sprint, зазначили українські військові.
"Delta є чудовим прикладом того, як Україна та НАТО можуть співпрацювати, спільно розвиватися й отримувати взаємну вигоду. Україна прагне стати невіддільною частиною організації. Наша армія вже впроваджує новітні стандарти НАТО", — запевнив Михайло Федоров.
Він зазначив, що Україна перебуває в процесі тестування та впровадження нових стандартів для НАТО. Федоров стверджує, що Україна є найкращим полігоном, оскільки має можливість перевірити всі гіпотези в бою та запровадити революційні зміни у військовій техніці та сучасній війні.
"І я вірю, що в партнерстві з країнами НАТО, особливо в частині розвитку технологічних можливостей, ми швидше здобудемо заслужену перемогу", — зазначив він у своєму виступі на Tide Sprint.
За словами Федорова, головною перевагою в сучасній війні зараз вважається повна інформаційна обізнаність на полі бою, розуміння того, де перебуває противник, його чисельності, боєздатності тощо.
"Це так званий мережевоцентричний підхід. І Україна в цьому питанні є одним зі світових лідерів, завдяки розумним рішенням та креативності українських розробників", — додав міністр.
Нагадаємо, Delta — система збору, обробки та відображення інформації про ворожі сили, координації сил оборони, а також забезпечення ситуаційної обізнаності за стандартами НАТО. Систему використовують для планування операцій та бойових завдань, координації з іншими підрозділами, захищеного обміну інформацією про розташування сил противника тощо. Зокрема, у Delta інтегровані чат-боти, розроблені Мінцифрою («єВорог») та СБУ (STOP Russian War).
Раніше повідомлялось, що застосунок "єППО" вперше допоміг збити ракету.
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