Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Україна представила новий автобус "Тюльпан"

Поки що автобус існує в двох примірниках
На найбільшій міжнародній виставці комерційних автомобілів IAA в Ганновері Корпорація "Еталон" представила свій новий автобус – А084 "Тюльпан".
Україна представила новий автобус "Тюльпан" Фото: youtube.com

На сьогодні автобус існує в двох примірниках. Але до літа поточного року в корпорації обіцяють встановити на автобус двигун DAF стандарту Євро-6 і тоді "Тюльпан" можна буде вільно продавати в країнах ЄС, повідомляє Інформатор з посиланням на Укравтопром.

Машина має довжину 10 м, ширину 2,34 м і висоту 3,0 м. Колісна база становить 5,0 м. Споряджена маса становить 8300 кг, а повна – 13000 кг. Передня підвіска коліс – залежна, ресорна, задня – ресорно-пневматична.

Головна особливість представленого автобуса полягає в шасі відомого голландського виробника DAF Trucks. Це шасі взято від середньотоннажника DAF LF і оснащено турбодизелем в 210 к.с. екологічного стандарту Євро-5.

Нагадаємо, в Китаї випробували "автобус майбутнього" ТЕВ-1, що дозволяє автомобілям проїжджати під ним.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 03 2017 23:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Творіння авіаційного генія Антонова: від "кукурудзяника" до "Мрії"

Творіння авіаційного генія Антонова: від "кукурудзяника" до "Мрії"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.