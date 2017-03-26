Україна представила новий автобус "Тюльпан"
На сьогодні автобус існує в двох примірниках. Але до літа поточного року в корпорації обіцяють встановити на автобус двигун DAF стандарту Євро-6 і тоді "Тюльпан" можна буде вільно продавати в країнах ЄС, повідомляє Інформатор з посиланням на Укравтопром.
Машина має довжину 10 м, ширину 2,34 м і висоту 3,0 м. Колісна база становить 5,0 м. Споряджена маса становить 8300 кг, а повна – 13000 кг. Передня підвіска коліс – залежна, ресорна, задня – ресорно-пневматична.
Головна особливість представленого автобуса полягає в шасі відомого голландського виробника DAF Trucks. Це шасі взято від середньотоннажника DAF LF і оснащено турбодизелем в 210 к.с. екологічного стандарту Євро-5.
Нагадаємо, в Китаї випробували "автобус майбутнього" ТЕВ-1, що дозволяє автомобілям проїжджати під ним.
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