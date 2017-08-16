Україна продала свої акції в "Донецькобленерго" ДТЕК
"У вівторок компанія Ornex придбала на фондовій біржі "Іннекс" 25% акцій "Донецькобленерго", виставлених на продаж Фондом держмайна. Сума угоди - 143,8 млн гривень", - повідомляє прес-служба СКМ.
Як зазначається, для СКМ придбання на приватизаційному аукціоні 25% пакета акцій "Донецькобленерго" - це портфельна інвестиція.
"Стратегічне управління було і залишається за ДТЕК як мажоритарним акціонером, що володіє 71,5% акцій ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго", - заявили в СКМ.
На середу також були заплановані аукціони з продажу 25% акцій ПАТ "Донбасенерго" і 25% акцій ПАТ "Сумиобленерго", але вони були скасовані через відсутність заявок.
Із цієї ж причини 15 серпня не відбувся аукціон із продажу 25% акцій ПАТ "Одесаобленерго".
Як повідомлялося, Фонд наприкінці липня оголосив про початок проведення біржових аукціонів із продажу акцій 8 обленерго та енергогенеруючих компаній.
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