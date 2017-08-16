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Україна продала свої акції в "Донецькобленерго" ДТЕК

Блокпакет "Донецькобленерго" купив Ахметов
Компанія Ornex, що входить до групи СКМ бізнесмена Рината Ахметова, придбала у Фонду держмайна 25% акцій ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"
Україна продала свої акції в "Донецькобленерго" ДТЕК Фото: з вільних джерел

"У вівторок компанія Ornex придбала на фондовій біржі "Іннекс" 25% акцій "Донецькобленерго", виставлених на продаж Фондом держмайна. Сума угоди - 143,8 млн гривень", - повідомляє прес-служба СКМ.

Як зазначається, для СКМ придбання на приватизаційному аукціоні 25% пакета акцій "Донецькобленерго" - це портфельна інвестиція.

"Стратегічне управління було і залишається за ДТЕК як мажоритарним акціонером, що володіє 71,5% акцій ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго", - заявили в СКМ.

На середу також були заплановані аукціони з продажу 25% акцій ПАТ "Донбасенерго" і 25% акцій ПАТ "Сумиобленерго", але вони були скасовані через відсутність заявок.

Із цієї ж причини 15 серпня не відбувся аукціон із продажу 25% акцій ПАТ "Одесаобленерго".

Як повідомлялося, Фонд наприкінці липня оголосив про початок проведення біржових аукціонів із продажу акцій 8 обленерго та енергогенеруючих компаній.

 

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16 08 2017 11:58
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