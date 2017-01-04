Україна продаватиме електроенергію в Молдову

Молдавське акціонерне товариство "Енергоком" і українська компанія "DTEK Trading" підписали контракт на постачання Молдови електроенергією з України.

"Після детального аналізу всіх отриманих пропозицій, молдавське акціонерне товариство "Енергоком" прийняло рішення підписати з українською компанією "DTEK Trading" річний контракт на постачання (з 1 квітня 2017 по 31 березня 2018 року) електроенергії з України", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на прес-службу Мінекономіки Молдови.

Підкреслюється також, що пропозиція української сторони виявилася привабливішою (50,2 долара за 1 MWh), тоді як решта компаній пропонувала електроенергію за ціною 54 долари за 1 MWh.

У Міністерстві економіки заявили, що завдяки контракту з Україною вдасться заощадити більш як 300 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова мають намір до кінця року створити зону вільної торгівлі на принципах і правилах Світової організації торгівлі.