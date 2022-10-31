НОВИНИУкраїна укладала угоду про вивезення зерна з Туреччиною та ООН і продовжує виконувати свої зобов’язання за цим документом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна продовжує виконувати "зернову угоду" – Зеленський
Фото: Укрінформ
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної з прем'єр-міністром Чехії Петером Фіалою пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.
"Безумовно, я думаю, що світ в цілому вже звик до тих чи інших риторик агресивного характеру з боку офіційних і неофіційних представників рф. Хочу нагадати, що в зерновій ініціативі існує дві паралельні домовленості чи два документи. Перший – тристоронній документ Україна-ООН і Туреччина. Тут від трьох суб'єктів я не чув, щоб хтось із чимось був незгодний і хтось хотів би зупинити зернову ініціативу. Тож тут ми продовжуємо, як втрьох і домовлялися", – сказав Зеленський.
Від додав, що є інший документ – між рф, Туреччиною і ООН.
"Я не впевнений , що той документ Туреччина або ООН порушили, бо вони не зацікавлені в тому, щоб принести голод в країни Африки або Азії. Тож, безумовно, те, що росія говорить – що вона виходить з цієї ініціативи, говорить, що вона виходить з домовленості тих трьох сторін. А це говорить, що саме вона порушує їхні домовленості", – зазначив президент.
Підсумовуючи, глава держави висловив сподівання, що міжнародні партнери зможуть "заспокоїти" риторику російської федерації щодо "виходу" із зернової ініціативи.
"Ми зі свого боку продовжуємо зернову ініціативу, тому що розуміємо, що несемо у світ стабільність на ринку харчової продукції", – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня було підписано міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Україна підписала документ із Туреччиною та ООН. Дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН також підписала росія.
29 жовтня росія заявила про свій вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА".
Попри те, що росія призупинила свою участь в ініціативі, Україна, Туреччина й ООН у неділю погодили план пересування 14 суден, які перебувають у турецьких водах.
31 жовтня в кремлі заявили, що без рф експорт продовольства буде небезпечним і ризикованим.
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31 10 2022 19:16 МЕДІА
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