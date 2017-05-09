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Україна програла Ісландії у відборі ЧС-2018

Збірна України знову відкотилася вниз у турнірній таблиці Групи І
Збірна України поступилася у гостях Ісландії у відбірковому матчі чемпіонату світу з футболу.
Україна програла Ісландії у відборі ЧС-2018 Фото: ЕРА

У Рейк'явіку завершився матч 8-го туру групового етапу відбіркового циклу Чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна Ісландії обіграла команду України, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша команда мала невелику перевагу в першому таймі, але не зуміла реалізувати її. А після перерви головним героєм став Гільфі Сігурдссон, який створив дубль на 47-й і 66-й хвилинах.

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Таким чином, збірна України знову відкотилася вниз у турнірній таблиці Групи І.

У паралельних матчах команда Туреччини обіграла збірну Хорватії (1:0), а Косово на своєму полі програло Фінляндії (0:1). Група І: Хорватія - 16 Ісландія - 16 Україна - 14 Туреччина - 14 Фінляндія - 7 Косово – 1.

Нагадаємо, раніше Національна збірна України з футболу зуміла впевнено перемогти Туреччину в сьомому турі кваліфікації до Чемпіонату світу 2018.

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05 09 2017 23:38
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