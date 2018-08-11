Україна пропонує Китаю розпочати консультації щодо створення зони вільної торгівлі
"За кілька років Україна суттєво розширила власну мережу преференційних режимів торгівлі. Маємо нову угоду про вільну торгівлю з Канадою, завершили переговори про вільну торгівлю з Ізраїлем, завершуємо переговори з Туреччиною. Ми бачимо ефективність цих угод, тож пропоную розпочати спільні українсько-китайські консультації щодо передумов створення зони вільної торгівлі Україна-Китай", - підкреслив Степан Кубів, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
У Мінекономрозвитку зазначають, що за 8 місяців 2018 року товарообіг між Україною та Китаєм зріс на 21% і склав майже 6 млрд доларів. Втім, у міністерстві говорять, що цей обсяг торгівлі не відповідає наявному потенціалу.
Кубів вважає, що у найближчі 5 років товарообіг можна збільшити до 20 млрд доларів на рік.
Нагадаємо, що 1 серпня 2017 року між Україною та Канадою почала діяти зона вільної торгівлі.
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