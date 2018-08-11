Україна пропонує Китаю розпочати консультації щодо створення зони вільної торгівлі

У Мінекономрозвитку зазначають, що товарообіг між Україною та Китаєм зріс на 21%

Україна хоче вільної торгівлі з Китаєм. Пропозицію щодо початку консультацій озвучив під час візиту до Пекіну перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, на зустрічі з Віце-прем’єром Держради Китаю Лю Хе.

"За кілька років Україна суттєво розширила власну мережу преференційних режимів торгівлі. Маємо нову угоду про вільну торгівлю з Канадою, завершили переговори про вільну торгівлю з Ізраїлем, завершуємо переговори з Туреччиною. Ми бачимо ефективність цих угод, тож пропоную розпочати спільні українсько-китайські консультації щодо передумов створення зони вільної торгівлі Україна-Китай", - підкреслив Степан Кубів, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

У Мінекономрозвитку зазначають, що за 8 місяців 2018 року товарообіг між Україною та Китаєм зріс на 21% і склав майже 6 млрд доларів. Втім, у міністерстві говорять, що цей обсяг торгівлі не відповідає наявному потенціалу.

Кубів вважає, що у найближчі 5 років товарообіг можна збільшити до 20 млрд доларів на рік.