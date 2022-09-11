Україна пропонує продовжити "зернову угоду" мінімум на рік – Мінінфраструктури

А також переглянути умови.

Україна хоче розширити угоду про експорт через Чорноморську зернову ініціативу, включивши більше портів і товарів, та сподівається, що наступного тижня буде прийнято рішення про її продовження принаймні на рік.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков в інтерв’ю Reuters

"Ми сподіваємося, що не пізніше наступного тижня від наших партнерів Туреччини та ООН ми знайдемо розуміння, і весь ринок також матиме чіткий сигнал щодо подальшого функціонування та продовження ініціативи", – наголосив Васьков.

Він нагадав, що 19 листопада спливає термін дії угоди, яка дозволила поставити на зовнішні ринки близько 10,5 млн тонн українського продовольства, в основному зерна, з моменту її укладення в липні за посередництва Туреччини та ООН.

За словами урядовця, Україна запропонувала Туреччині та ООН продовжити угоду щонайменше на один рік, а також розширити її на порти півдня Миколаївської області, яка забезпечувала 35% українського експорту продовольства до вторгнення росії.

Також він зазначив, що Україна, окрім цього, вимагала впорядкувати обов'язковий огляд суден, які перевозять продовольство, оскільки Київ вважає, що рф навмисне гальмує перевірки, аби зменшити швидкість експорту.

"Ми вже... вимагаємо впорядкувати перевірки або скасувати перевірки суден, що відійшли, тому що це безглуздо. Або збільшити кількість інспекційних груп", – сказав заступник міністра.

За його словами, інспектори Спільного координаційного центру, який курує угоду, проводили лише 12 перевірок на день, а необхідно – 25-30 перевірок.

"Коли Туреччина та ООН провели власні інспекції, вони довели, що можна проводити понад 40 інспекцій на день. Тепер, коли росія повернулася... ми знову маємо загалом 12 інспекцій на день. Вони не пояснюють (причину затримок), але і не приховують, що роблять це для того, щоб ускладнити роботу коридору", – зауважив урядовець.

Крім того, він зазначив, що ані ООН, ані Туреччина не повідомили Києву про висунуті росією умови продовження угоди. москва після припинення участі в ініціативі та повернення до неї, заявила, що отримала гарантії, що зерновий коридор не використовуватиметься у військових цілях. В ООН заявили, що продовжать працювати над полегшенням умов для експорту російських добрив.

Васьков наголосив, що Київ виступає за виключно мирне використання "зернового коридору", а чинна угода передбачає експорт добрив. Однак наразі не було жодної заявки від суден, які б хотіли перевезти аміак із українських портів.

"Україна підтверджувала і підтверджує, що "зерновий коридор" тільки для суден, які беруть участь в ініціативі – як у минулому, так і в майбутньому", – підкреслив він.

Нагадаємо, угоду щодо експорту українського зерна по Чорному морю укладено між Україною, Туреччиною та ООН, а також між росією, Туреччиною та ООН 22 липня терміном на 180 днів.

29 жовтня російська федерація заявила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи, обґрунтувавши своє рішення нібито "атакою на кораблі чф" у бухті Севастополя, в чому вона звинуватила Україну та Британію. Попри демарш рф, рух суден по "зерновому коридору" було продовжено. 2 листопада було оголошено, що росія повернулася до Чорноморської ініціативи.