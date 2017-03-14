Україна пропонує розділити списки полонених на чотири категорії, - СБУ

За словами керівника Об'єднаного центру, поки немає відповіді представників РФ і представників ОРДЛО, але за попередньою інформацією вони погоджуються на пропозицію

Українська сторона Тристоронньої контактній групі має намір на переговорах у Мінську в середу, 15 березня, запропонувати розділити списки заручників на чотири категорії, повідомили у Службі безпеки України.

"Буде 4 категорії: особи, які встановлені і дали згоду; особи, які встановлені і не дали згоду; особи, які не встановлені, та особи, які відмовилися від спілкування з представниками ООН", - повідомив на брифінгу керівник Об'єднаного центру при СБУ по звільненню полонених Юрій Качанов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Завтра в Мінську це питання буде обговорюватися, і якщо буде згода представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), то починається ефективна і найголовніше - очікувана робота. Треба у дуже стислі терміни цю роботу провести", - підкреслив він.

За словами керівника Об'єднаного центру, поки немає відповіді представників РФ і представників ОРДЛО, але за попередньою інформацією вони погоджуються на цю пропозицію.

"Представники ОРДЛО категорично відмовилися від допомоги представників МКЧХ (Міжнародного комітету Червоного Хреста – ІФ), від допомоги представників ОБСЄ. На питання, чому вони не хочуть залучати ці організації, у яких є тривалий досвід в таких конфліктах і є мандат, вони кажуть: ми просто не хочемо. Тому ми дуже сподіваємося, що представники ООН здійснять цю місію як можна швидше, але попередньо ми повинні завтра отримати від усіх учасників Мінського формату, від ОБСЄ і Росії, перш за все, плюс "ЛНР" і "ДНР", які до цього формату залучені", - сказав Качанов.

Зазначимо, раніше представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко заявила, що представники ОРДЛО вимагають повернення майже 200 людей, які хочуть жити на підконтрольних Україні територіях.