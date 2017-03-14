Україна пропонує розділити списки полонених на чотири категорії, - СБУ
"Буде 4 категорії: особи, які встановлені і дали згоду; особи, які встановлені і не дали згоду; особи, які не встановлені, та особи, які відмовилися від спілкування з представниками ООН", - повідомив на брифінгу керівник Об'єднаного центру при СБУ по звільненню полонених Юрій Качанов, передає "Інтерфакс-Україна".
"Завтра в Мінську це питання буде обговорюватися, і якщо буде згода представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), то починається ефективна і найголовніше - очікувана робота. Треба у дуже стислі терміни цю роботу провести", - підкреслив він.
За словами керівника Об'єднаного центру, поки немає відповіді представників РФ і представників ОРДЛО, але за попередньою інформацією вони погоджуються на цю пропозицію.
"Представники ОРДЛО категорично відмовилися від допомоги представників МКЧХ (Міжнародного комітету Червоного Хреста – ІФ), від допомоги представників ОБСЄ. На питання, чому вони не хочуть залучати ці організації, у яких є тривалий досвід в таких конфліктах і є мандат, вони кажуть: ми просто не хочемо. Тому ми дуже сподіваємося, що представники ООН здійснять цю місію як можна швидше, але попередньо ми повинні завтра отримати від усіх учасників Мінського формату, від ОБСЄ і Росії, перш за все, плюс "ЛНР" і "ДНР", які до цього формату залучені", - сказав Качанов.
Зазначимо, раніше представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко заявила, що представники ОРДЛО вимагають повернення майже 200 людей, які хочуть жити на підконтрольних Україні територіях.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків