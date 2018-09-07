Україна пропустить Дитяче Євробачення через брак коштів

У держбюджеті на 2018 рік для НСТУ передбачено лише 776 млн гривень

Україна вперше не братиме участі в міжнародному пісенному конкурсі "Дитяче Євробачення".

"Участь у Дитячому Євробаченні передбачає значні витрати телерадіокомпанії на проведення відбірного етапу, а також обов'язковий внесок у Європейську мовленнєву спілку - організаторові конкурсу - за участь у змаганні. Цього року НСТУ вперше не має фінансової можливості здійснити витрати на проведення відбірних турів, оплатити внесок і здійснити всі обов'язкові виплати", - повідомляє Національне суспільне телебачення України.

Зазначають, що в держбюджеті на 2018 рік для НСТУ передбачено лише 776 млн гривень, що не покриває поточних операційних витрат компанії до кінця року, оскільки це фінансування вдвічі менше від суми, гарантованої Законом "Про суспільне телебачення і радіомовлення", де йдеться про те, що бюджет НСТУ повинен складати 0,2% видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік, тобто 1,54 млрд грн.

"Для нормальної роботи телерадіокомпанії і всіх 23 регіональних філій необхідно 330 млн грн на оплату всіх видів трансляції протягом року; близько 139 млн грн - на капітальні видатки; 50 млн грн - на комунальні платежі, а також 31 млн грн – на сплату податку за землю. Щорічні членські внески в Європейську мовленнєву спілку становлять близько 19 млн грн. Ще 744 млн грн на рік необхідно для оплати праці співробітників. Виробництво контенту і забезпечення життєдіяльності компанії потребують витрат у розмірі 150 млн грн і 72 млн грн відповідно. Тож дефіцит бюджету 2018 року становить 759 млн грн", - повідомляє НСТУ.

Нагадаємо, Дитячий пісенний конкурс Євробачення - щорічний міжнародний конкурс для дітей віком до 15 років, у якому беруть участь по одному представнику від кожної з країн-членів Європейської мовленнєвої спілки. 2018 року конкурс пройде в Мінську, в листопаді. Україна бере участь у змаганні з 2006 року.

У 2009 і 2013 роках Дитяче Євробачення проходило в Києві. 2012 року на конкурсі перемогла 10-річна українка Настя Петрик.