Україна прощається в останній раз з радянською та російською імперіями, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко прокоментував підписання безвізового режиму.

Глава держави заявив, що підписання угоди про безвізовий режим - це історичний день не тільки для України, але й для Європи.

"Сьогодні абсолютний історичний день для моєї країни, моєї нації, для 45 мільйонів українців. Я абсолютно переконаний, що сьогодні історичний день для ЄС. Україна повертається в європейську сім'ю. Україна прощається в останній раз з радянською та російською імперіями", - відзначив Прехидент.

За його словами, Україна сповнена рішучості продовжувати процес реформування країни.

"Тільки для візової лібералізації ми втілили в життя 144 реформи, і ми з певністю будемо продовжувати процес", - сказав Порошенко.

Як відомо, сьогодні, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.

Після підписання рішення про безвіз ще має бути оприлюднене в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності; очікується, що він запрацює від 11 червня.