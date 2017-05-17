Україна прощається в останній раз з радянською та російською імперіями, - Порошенко
Глава держави заявив, що підписання угоди про безвізовий режим - це історичний день не тільки для України, але й для Європи.
"Сьогодні абсолютний історичний день для моєї країни, моєї нації, для 45 мільйонів українців. Я абсолютно переконаний, що сьогодні історичний день для ЄС. Україна повертається в європейську сім'ю. Україна прощається в останній раз з радянською та російською імперіями", - відзначив Прехидент.
За його словами, Україна сповнена рішучості продовжувати процес реформування країни.
"Тільки для візової лібералізації ми втілили в життя 144 реформи, і ми з певністю будемо продовжувати процес", - сказав Порошенко.
Як відомо, сьогодні, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.
Після підписання рішення про безвіз ще має бути оприлюднене в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності; очікується, що він запрацює від 11 червня.
Нагадаємо, що 11 травня Рада міністрів Європейського Союзу прийняла остаточне рішення про надання безвізового режиму для України. Він набуде чинності орієнтовно в червні.
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