Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Україна прощається в останній раз з радянською та російською імперіями, - Порошенко

Україна сповнена рішучості продовжувати процес реформування країни
Президент України Петро Порошенко прокоментував підписання безвізового режиму.
Україна прощається в останній раз з радянською та російською імперіями, - Порошенко Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Глава держави заявив, що підписання угоди про безвізовий режим - це історичний день не тільки для України, але й для Європи.

"Сьогодні абсолютний історичний день для моєї країни, моєї нації, для 45 мільйонів українців. Я абсолютно переконаний, що сьогодні історичний день для ЄС. Україна повертається в європейську сім'ю. Україна прощається в останній раз з радянською та російською імперіями", - відзначив Прехидент.

За його словами, Україна сповнена рішучості продовжувати процес реформування країни.

"Тільки для візової лібералізації ми втілили в життя 144 реформи, і ми з певністю будемо продовжувати процес", - сказав Порошенко.

Як відомо, сьогодні, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.

Після підписання рішення про безвіз ще має бути оприлюднене в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності; очікується, що він запрацює від 11 червня.

Нагадаємо, що 11 травня Рада міністрів Європейського Союзу прийняла остаточне рішення про надання безвізового режиму для України. Він набуде чинності орієнтовно в червні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 05 2017 16:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.