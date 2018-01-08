Україна просить Чехію замінити слово "слов’янський" на могилі чеських воїнів у Зборові
Минулого року Міністерство оборони Чехії реконструювало пам’ятний комплекс на місці загибелі 173 чехів, які загинули під час битви біля Зборова в 1917 році, повідомляє Аktualne.cz, інформує "Європейська правда".
На меморіальній дошці відновили текст 1927 року, в якому є фраза "тут, на старій слов'янській землі, сини Чехословаччини загинули у битві при Зборові".
Українська державна комісія з питань співпраці з Чехією попросила змінити початковий текст словами "тут, на старій українській землі".
Комісія на чолі із заступником прем’єр-міністра Павлом Розенком в листі заявляє, що Київ від самого початку планів реконструкції виступав проти фрази "старій слов'янській землі."
Однак у Чехії це заперечують і заявляють, що українці не були проти фрази під час обговорення проекту.
За їхніми словами, секретар українського комісії Святослав Шеремет висловив заперечення тільки перед урочистим відкриттям меморіалу, яке відбулося 2 липня 2017 року.
Одна із учасниць реконструкції пам’ятника Дагмар Мартінкова заявила, що Шеремет не мав жодних заперечень впродовж обговорення технічної документації та самої реконструкції. "Він не заперечував, він нам не допоміг, йому знадобився тривалий час, як і місцевій владі", - каже Мартінкова.
Професор-історик Ярослав Вацулік з університету в Брно, заявив, що українська вимога не підтверджується фактами. Село Калинівка в Зборівському районі Тернопільської області, де відбулася битва, тривалий час належало Австро-Угорської імперії. Між двома світовими війнами територія належала Польщі. Після 17 вересня 1939 року, коли вона була окупована Червоною армією, ця територія потрапила до Радянського Союзу.
"Тому важко сказати, що це "стара українська земля". Я ніколи б це так не сформулював", - сказав він.
У Чехії вважають, що вимога України, ймовірно, пов’язана із російською окупацію Криму та бойовими діями на Донбасі, але вважають, що немає причин для оновлення історичного тексту.
"Невже українці не відчувають себе слов'янами? Можливо, вони розуміють слов'ян як інструмент російської гегемонії. Це єдина логічна відповідь, яку я можу думати. Я розумію їхні проблеми з Росією, але вимога переписати історичний текст Зборівського кургану - це вже за межею", - сказав історик Далібор Вача.
Нагадаємо, що Польський Інститут національної пам'яті заявив, що на місці надгробного пам'ятника воїнам Української повстанської армії немає відповідних поховань.
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