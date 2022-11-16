Україна просить невідкладно надати доступ її представникам до місця вибуху в Польщі – Данілов

Україна просить надати доступ до місця вибуху в Польщі та готова передати докази російського сліду.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

"Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО", — наголосив Данілов.

До місця вибуху просять пропустити представників Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України.

Раніше повідомлялось, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що остаточну відповідальність за вибух у Польщі несе росія, а не Україна.