НОВИНИУкраїна просить надати доступ до місця вибуху в Польщі та готова передати докази російського сліду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна просить невідкладно надати доступ її представникам до місця вибуху в Польщі – Данілов
Олексій Данілов Фото: Укрінформ
Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.
"Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО", — наголосив Данілов.
До місця вибуху просять пропустити представників Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України.
Раніше повідомлялось, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що остаточну відповідальність за вибух у Польщі несе росія, а не Україна.
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16 11 2022 15:57 МЕДІА
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