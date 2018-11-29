Україна проситиме Туреччину закрити Босфор для кораблів Росії, - командувач ВМС
Про це заявив на конференції з питань морської безпеки командувач Військово-морських сил Збройних сил Ігор Воронченко, повідомляє "Укрінформ".
Зокрема, як пише УНІАН, Воронченко буде вимагати визнання російської агресії проти України на міжнародному рівні.
"У зв'язку з цим і нормами конвенції Монтре, а саме - 19-й пункт, будемо намагатися просити закриття протоки Босфор у Турецькій Республіці для того, щоб росіяни знали, як порушувати норми міжнародного права", - сказав ВМС.
"Україна зараз захищає не тільки себе, але й західний світ. Російська Федерація намагається встановити і поширити своє домінування в Балтійському морі, в Арктиці, на Середньому та Далекому Сході", - додав Воронченко.
За його словами, встановлення контролю над Україною є "критично важливим", тому що перешкодить амбіціям Росії.
Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним можливе посередництво Анкари у вирішенні конфлікту, який виник у Керченській протоці.
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