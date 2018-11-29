Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Україна проситиме Туреччину закрити Босфор для кораблів Росії, - командувач ВМС

Протоку проситимуть закрити для того, "щоб росіяни знали, як порушувати норми міжнародного права"
Україна проситиме турецьку владу закрити протоку Босфор для російських суден через агресію Росії в Чорному та Азовському морях.
Україна проситиме Туреччину закрити Босфор для кораблів Росії, - командувач ВМС Протока Босфор. Фото: http://zn.ua/

Про це заявив на конференції з питань морської безпеки командувач Військово-морських сил Збройних сил  Ігор Воронченко, повідомляє "Укрінформ"

Зокрема, як пише УНІАН, Воронченко буде вимагати визнання російської агресії проти України на міжнародному рівні.

"У зв'язку з цим і нормами конвенції Монтре, а саме - 19-й пункт, будемо намагатися просити закриття протоки Босфор у Турецькій Республіці для того, щоб росіяни знали, як порушувати норми міжнародного права", - сказав ВМС.

"Україна зараз захищає не тільки себе, але й західний світ. Російська Федерація намагається встановити і поширити своє домінування в Балтійському морі, в Арктиці, на Середньому та Далекому Сході", - додав Воронченко.

За його словами, встановлення контролю над Україною є "критично важливим", тому що перешкодить амбіціям Росії.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним можливе посередництво Анкари у вирішенні конфлікту, який виник у Керченській протоці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 11 2018 11:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Борис Патон святкує 100-річчя

Борис Патон святкує 100-річчя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.