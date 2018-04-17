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Україна проситиме Вселенського патріарха про надання автокефалії українській церкві

Рішення можуть прийняти до 1230-річчя Хрещення Русі
Україна проситиме Вселенського патріарха про надання автокефалії Українській Церкві.
Україна проситиме Вселенського патріарха про надання автокефалії українській церкві Фото: wyborcza.pl

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з головами фракцій заявив, що мав зустріч з Патріархом Вселенським Варфоломієм, а також з членами Синоду.

"Ми провели загалом більше 7 годин. Я кажу вже і три роки тому, і два роки тому я намагався ставити питання про визнання української автокефальної помісної церкви. Я можу вам наголосити приємну новину. Що на сьогоднішній день Україна як ніколи близька до появи в Україні власної автокефальної помісної церкви. Це засвідчить не лише позиція Вселенського патріарха, але і позиція членів Синоду. Я не можу вам зараз відкрити всі деталі цієї зустрічі, але є абсолютно необхідні ключові елементи, які мають забезпечити цей процес", - заявив на зустрічі з головами парламентських фракцій, повідомляє УНІАН.

"Перше - це є звернення церковних ієрархій. І одразу ж після повернення я мав зустрічі. І хочу повідомити, що після моєї зустрічі з патріархом Філаретом всі єпископи УПЦ КП поставили свої підписи в зверненні до вселенського патріарха щодо надання томасу новій Українській православній автокефальній церкві. Всі до єдиного. В мене також відбулася зустріч з митрополитом Макарієм, главою Української автокефальної православної церкви. І сьогодні зранку я був проінформований про результати архієрейського собору Української автокефальної православної церкви з дуже приємною новиною - всі без виключення архієпископи УАПЦ підписали звернення до Вселенського патріарха і до президента. Друзі, за 26 років це перший документ, який об'єднав всіх ієрархів цих церков", - підкреслив президент.

Нагадаємо, Верховна Рада направила звернення до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням надати автокефалію Українській православній церкві. Зокрема, Рада попросила Варфоломія видати томос (указ) про автокефалію Православної церкви в Україні, на основі якого вона могла б зайняти належне місце в сім'ї помісних Православних церков.

 

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17 04 2018 15:20
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