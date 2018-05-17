Україна проти гомофобії, трансфобії, біфобії і будь-яких проявів дискримінації, – МЗС

У МЗС запевняють, що Україна як правова, демократична, європейська держава залишається відданою захисту основних прав і свобод людини

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна виступає проти будь-яких проявів дискримінації.

Про це йдеться в коментарі МЗС до Міжнародного дня проти гомофобії, трансфобії і біфобії.

У МЗС зазначили, що 17 травня світова громадськість відзначає Міжнародний день проти гомофобії, трансфобії і біфобії. У цей день 1990 року Генеральна асамблея Всесвітньої організації охорони здоров'я виключила гомосексуальність зі списку психічних захворювань. Однак представники ЛГБТІ спільноти продовжують зазнавати переслідувань, дискримінації і насильства, все ще діють закони, що встановлюють кримінальну відповідальність за одностатеві зв'язки, йдеться в повідомленні міністерства.

"Україна як правова, демократична, європейська держава залишається відданою захисту основних прав і свобод людини і рішуче виступає проти будь-яких проявів дискримінації, включаючи гомофобію, трансфобію і біфобію. Ми свідомі того, що лише повне забезпечення політичних, громадянських, економічних, соціальних і культурних свобод всіх громадян є надійним фундаментом для розбудови процвітаючої, вільної України", – наголосили в МЗС.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України відкидає будь-які звинувачення у зростанні проявів антисемітизму на території держави.